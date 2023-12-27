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Фигурное катание

Сегодня, 19:40

Тренер Синицыной рассказала о взрослении фигуристки

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Тренер по фигурному катанию Светлана Панова рассказала о взрослении фигуристки своей подопечной Ксении Синицыной.

«Вот как раз и радует, что она взрослеет. Понятно, что в работе бывают и срывы, и плохое настроение, и слезы, когда что-то не получается, но если раньше подобное означало, что тренировка полностью сорвана, сейчас Ксюша научилась с этим справляться. Уже гораздо более спокойно переключается на другую работу, если что-то не выходит, потом может снова вернуться к тому, что не получается, держит под контролем эмоции», — приводит слова специалиста RT.

Ранее Панова сообщила, что Ксения научилась полностью погружаться в программу.

В декабре 19-летняя Синицына заняла четвертое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

Источник: RT
Фигурное катание
Ксения Синицына
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