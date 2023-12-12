Тренер Соколова не смогла объяснить, почему слайдинг Валиевой засчитали за падение

Российский тренер Елена Соколова затруднилась объяснить, почему судьи засчитали за падение прокат фигуристки Камилы Валиевой на бедрах по льду (слайдинг) и сняли за это штрафной балл.

«Не могу объяснить, что там было у Камилы, поскольку не смотрела. Но у одиночников свои правила по слайдингам и хореоэлементам. Как раз к разговору о том, почему не работаю с одиночниками: для того чтобы не ошибиться в таких вещах, нужно хорошо знать правила, а досконально я знаю правила только в танцах на льду», — цитирует Соколову «Газета.Ru».

В этом сезоне 17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. На этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.