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Фигурное катание

Сегодня, 09:11

Тренер Соколова считает, что повышение возрастного ценза не помешает фигуристке Акатьевой

Виктория Кравченко
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер чемпионата мира 2003 года в женском одиночном катании и тренер Елена Соколова прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Поживем — увидим. Думаю, конечно, у такого таланта, как Акатьева, все еще впереди, у нее получится только больше раскрывать свой талант. Возможно, даже будет немного больше времени для этого», — сказала Соколова ТАСС.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в июне 2022 года повысил минимальный возраст фигуристов для допуска на взрослые соревнования до 17 лет начиная с сезона-2024/25.

Источник: https://tass.ru/sport/16844111
Софья Акатьева
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