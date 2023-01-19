Бестемьянова: «Щербаковой будет трудно победить на премии ISU Skating Awards»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что Анна Щербакова заслуженно вошла в тройку претендентов на получение награды Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист года», но одержать победу в голосовании российской фигуристке будет трудно.

«Считаю, что шансы на успех равные, — цитирует ТАСС Бестемьянову. — Единственное, Пападакис, Сизерон и Натан Чен очень много лет были чемпионами и намного дольше лет находятся на самом высоком уровне в фигурном катании. А Аня ворвалась туда два года назад, она самая молодая из них, и ей будет трудно все же победить. Это уже прекрасно, что она ворвалась в тройку, это можно считать заслуженным успехом».

Торжественная церемония награждения фигуристов состоится 5 февраля 2023 года.

Щербакова также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).