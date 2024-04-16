Трусова призналась, что рассталась с Кондратюком по его инициативе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о расставании с Марком Кондратюком. Она отметила, что инициатором разрыва отношений стал именно 20-летний спортсмен.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», — заявила Трусова в интервью Okko.

Об отношениях фигуристов стало известно в мае 2022 года. В октябре того же года Трусова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе и перешла к Светлане Соколовской, под руководством которой с 2016 года тренируется Кондратюк.

В сентябре 2023 года Татьяна Тарасова заявила, что спортсмены больше не состоят в отношениях. Позже «СЭ» стало известно, что Трусова начала встречаться с серебряным призером чемпионата России Макаром Игнатовым.

19-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022). Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022) и чемпион России (2022).