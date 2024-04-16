Загитова — об успехах в учебе: «Все зачеты сданы, все экзамены сданы»

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась с подписчиками своими успехами в учебе.

Спортсменка на данный момент является студенткой Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Она учится на программе «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика».

«Ну что, ребята, вы можете меня поздравить — все зачеты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось!» — сказала Загитова на видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).