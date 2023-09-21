Туктамышева: «Я вхожу в новый сезон. В планах — выступить на этапах Гран-при в Красноярске и Москве»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что выступит на соревнованиях в сезоне-2023/24, несмотря на изначальные сомнения.

«Я вхожу в сезон. Сейчас откатаю шоу, и у меня будет почти месяц, чтобы привести себя в форму, это достаточно много времени для меня. И на шоу я тоже не буду терять ту форму, которая есть, буду кататься тут ежедневно. В планах — выступить на третьем и шестом этапах Гран-при в Красноярске и Москве», — цитирует Туктамышеву «Газета.Ru»

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые прошли с 16 по 17 сентября в Москве, 26-летняя спортсменка показала короткую программу под композицию Sounduk — «Небо я». Произвольную программу «Одиночество» фигуристка сохранила из прошлого сезона.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015 и бронза европейского первенства 2013 года.