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Сегодня, 02:18

Туктамышева: «Вы знали, что Медведева скоро вернется на соревнования?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на шоу Этери Тутберидзе рассказала, что Евгения Медведева готовится вернуться к соревнованиям.

Елизавета Туктамышева: Да, давайте не будем забывать, что... Вы знали, что Женя Медведева скоро вернется на соревнования? Она сейчас готовится (Медведева убегает). Ты сама просила!

Евгения Медведева: Мы так не договаривались! Пока!

— А Алина Загитова тоже вернется?

Туктамышева: Про Алину уже Женя скажет. (Обращается к Медведевой)

Медведева: Ты уверена?

Туктамышева: Кто у нас MVP сезона, можешь помочь?

Медведева: Из всех вообще? Да кто... Лиза Туктамышева! Слушайте, я лукавить не буду. Машина!

Туктамышева: Я вот сказала, что Женя Семененко. Еще Соня Акатьева. Пары и танцы я не беру, потому что я в них не шарю.

Медведева: Мне нравится, как ты выступаешь.

Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
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