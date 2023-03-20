Ученица Плющенко Жилина заработала больше всех призовых среди юниоров в сезоне-2022/23

Воспитанница «Ангелов Плющенко» Вероника Жилина заработала больше всех призовых среди юниоров в сезоне-2022/23, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, всего 14-летняя фигуристка получила 1,625 миллиона рублей. Она заработала 400 тысяч рублей за две победы на этапах «Гран-при России», 300 тысяч — за победу в финале «Гран-при» и столько же — за второе место на чемпионате России. Ранее сообщалось, что Жилиной полагается выплата в размере 625 тысяч рублей за победу команды Евгения Плющенко в прыжковом турнире.

Свыше 1 миллиона также заработали Григорий Федоров (1,6 миллиона), Арсений Федотов (1,58 миллиона), Вероника Яметова (1,2 миллиона).