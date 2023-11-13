В МОК заявили о желании увидеть быстрое решение по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) хотел бы видеть быстрое решение дела российской фигуристки Камилы Валиевой в интересах спортсменов и целостности соревнований, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о завершении слушаний по делу Валиевой. Коллегия арбитров вынесет вердикт в январе 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Из-за этого дела МОК еще не провел церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.