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Сегодня, 10:44

ВАДА не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard продолжит представлять интересы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слушаниях дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые продолжатся 9-10 ноября.

«Нас будет представлять та же самая команда юристов», — приводит заявление ВАДА ТАСС.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/19216987
Камила Валиева
ВАДА
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