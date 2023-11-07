ВАДА не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в Спортивном арбитражном суде

Команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard продолжит представлять интересы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слушаниях дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые продолжатся 9-10 ноября.

«Нас будет представлять та же самая команда юристов», — приводит заявление ВАДА ТАСС.

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.