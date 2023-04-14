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Фигурное катание

Сегодня, 21:21

Валиева: «Чемпионат России по прыжкам — одно из самых ярких событий»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева подвели итоги сезона. Она выбрала самое яркое событие года в фигурном катании.

— Живой аккомпанемент Bel Suono под мое выступление? Ответственность есть. Эти люди очень крутые, что согласились аккомпанировать.

— Что было самым ярким в сезоне?

— На самом деле все. Чемпионат России по прыжкам, одно из самых ярких событий. Потому что, выходя на личные турниры, не думала, что сделаю все попытки. Чемпионат России, то, как я к нему готовилась и как выступила, скажем, было соревновательное чудо. Была тяжелая подготовка к чемпионату России. На финале Грант-при делала тройной аксель, но не получилось, и в произвольной программе были моменты. Но это самый яркий и эмоциональный старт, потому что была в Санкт-Петербурге, — заявила Валиева.

Также девушка поделилась планами на новый сезон.

— Посмотрим, как будем. Покатаемся по шоу, это придает уверенность в прыжках и плюс энергия исходит от зрителей.

— Какие планы на новый сезон?

— До его еще есть время, давайте мы закроем этот сезон, до мая. И потом в новом сезоне поговорим, — добавила фигуристка.

16-летняя фигуристка на чемпионате России заняла второе место, набрав 247,32 балла по сумме двух программ.

Камила Валиева
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