Валиева рассказала о хейте после новой программы по мотивам скандала в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на критику новой произвольной программы, посвященной событиям на Олимпиаде в Пекине. Тогда Валиева была под угрозой снятия с произвольной программы из-за предполагаемого антидопингового нарушения.

— Я читала много хейта в свою сторону и тренеров. В первый раз тяжелее любую программу катать, ты в первый раз ее проживаешь, а когда накатываешь, уже спокойнее. Я рада поделиться этим, наверное, это цель. Я готова катать эту программу и дальше. Если бы была не готова, я бы сказала. Странный вопрос.

— Мнение болельщиков может влиять?

— Нет, вообще нет. Мне важно только мнение тренеров и окружающих меня людей, которые авторитетнее. Я же не цветочек, чтобы всем нравиться. Да и цветочки не всем нравятся тоже, — сказала Валиева.