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Допинг

Сегодня, 15:12

Валиева выложила видео в день начала слушаний по ее делу о допинге в CAS

Игнат Заздравин
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева в соцсетях выложила видео с тренировки перед началом повторных слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В видео с тренировки 17-летней спортсменки звучит песня Левана Горозии «В самом начале», в тексте которой говорится:

«Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины Олимпийского.

С пеной у рта доказывать правду неистово:

Смотрите-смотрите-смотрите, вот она, истина.

Небо озлобится, но в этом нет смысла».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Фигурное катание
Камила Валиева
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