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Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Валиева заработала за выступления в шоу Навки «Шахерезада» меньше Синициной

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева заработала за 15 выступлений в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» 6,6 миллиона рублей, указано на Едином портале госзакупок. Авансом было выплачено 3,3 миллиона. Контракт был заключен с мамой фигуристки Алсу. Валиева исполняла роль Богини в спектакле.

Интересно, что Виктория Синицина, которая играла главную роль Шахерезады, получила почти в два раза больше — 10 170 084 рубля. Российская танцорша, чемпионка мира провела 20 шоу.

Елизавета Туктамышева, семь раз выступавшая в роли Саис, заработала 931 875 рублей.

Шоу «История любви Шахерезады» проходило в московском «Мегаспорте» с 24 декабря по 7 января. Все сеансы прошли при близкой к стопроцентной посещаемости.

Фигурное катание
Камила Валиева
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