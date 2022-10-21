Владислав Катичев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Сегодня, 16:17
Фигурист Владислав Катичев одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
За произвольную программу он получил от судей 146,68 балла. По сумме двух программ у Катичева 226,07 балла и первое место.
Вторым на турнире стал Александр Поветкин (222,42 балла), третьим — Михаил Терновский (215,93)
Отметим, что Петр Гуменник, лидировавший после короткой программы, снялся с соревнований.
Кубок Санкт-Петербурга
2-й этап
Мужчины
Итоговое положение
1. Владислав Катичев — 226,07
2. Александр Поветкин — 222,42
3. Михаил Терновский — 215,93
4. Роман Атояр — 211,04
5. Даниил Шевцов — 173,11
Произвольная программа
1. Владислав Катичев — 146,68
2. Александр Поветкин — 145,85
3. Роман Атояр — 142,32
4. Михаил Терновский — 138,08
5. Даниил Шевцов — 114,46