Владислав Катичев победил на этапе Кубка Санкт-Петербурга

Фигурист Владислав Катичев одержал победу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

За произвольную программу он получил от судей 146,68 балла. По сумме двух программ у Катичева 226,07 балла и первое место.

Вторым на турнире стал Александр Поветкин (222,42 балла), третьим — Михаил Терновский (215,93)

Отметим, что Петр Гуменник, лидировавший после короткой программы, снялся с соревнований.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Мужчины

Итоговое положение

1. Владислав Катичев — 226,07

2. Александр Поветкин — 222,42

3. Михаил Терновский — 215,93

4. Роман Атояр — 211,04

5. Даниил Шевцов — 173,11

Произвольная программа

1. Владислав Катичев — 146,68

2. Александр Поветкин — 145,85

3. Роман Атояр — 142,32

4. Михаил Терновский — 138,08

5. Даниил Шевцов — 114,46