Юбилейное шоу Авербуха с первым выступлением на коньках Костомарова: когда смотреть и на каком ТВ-канале

Ледовое шоу Ильи Авербуха в честь 50-летия «Вместе и навсегда» покажут на Первом канале 6 января в 19.15 по московскому времени.

В шоу приняли участие известные фигуристы, артисты и музыканты, которые в разный период принимали участие в шоу «Ледниковый период». Среди них Мария Петрова и Алексей Тихонов, Максим Ставиский, Евгения Медведева, Александра Степанова и Иван Букин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Алла Михеева, Юлия Барановская, Филипп Киркоров, Алексей Воробьев, Зара, Игорь Бутман и другие.

Главное событие шоу — первый выход на лед Романа Костомарова с Оксаной Домниной. Также олимпийский чемпион вместе с Татьяной Навкой исполнит фрагмент их легендарной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпиаде в Турине в 2006 году.