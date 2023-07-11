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Допинг

Сегодня, 17:30

Юрист объяснил, почему заявление НОК Южной Кореи по ситуации с Сотниковой ни к чему не приведет

Дарья Алексеева
Корреспондент
Аделина Сотникова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Юрист SILA International Lawyers Владислав Чепелев прокомментировал «СЭ» новость о желании Национального олимпийского комитета Южной Кореи обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать допинговую историю россиянки Аделины Сотниковой.

5 июля в шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой.

Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.

«Антидопинговое агентство Южной Кореи может писать любые письма в МОК. Однако в данном случае такое письмо вряд ли повлечет конкретную реакцию МОК или ВАДА. В разных источниках есть информация, что расследование по делу Сотниковой началось из-за того, что ее имя было в докладе Макларена. Потом же дело было закрыто, поскольку информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что с ее пробами не производились манипуляции. То есть с большой долей вероятности расследование прекратили не из-за «чистой» пробы «Б», как заявлялось ранее. В таком случае МОК уже провел свое расследование и признал Сотникову непричастной к каким-либо нарушениям. Значит, даже гипотетически не может быть пересмотра результатов Олимпиады-2014 и негативных последствий для самой фигуристки», — сказал Чепелев «СЭ».

Также юрист, объяснил, как может отреагировать ВАДА в случае, если расследование прекратили из-за пробы «Б».

«Если же все-таки дело было в пробе «Б», что само по себе маловероятно, то письмо антидопингового агентства Южной Кореи также почти наверняка ни к чему не приведет. Согласно международному стандарту ВАДА по лабораториям, допинг-пробы могут храниться до 10 лет, если о том просит антидопинговый орган.
Если в 2014 году было принято решение хранить допинг-пробу Сотниковой в течение 10 лет (об этом нет информации), то эту пробу действительно могут подвергнуть еще одному анализу. Это стандартная процедура, ее возможно провести в отношении всех проб на долгосрочном хранении (до 10 лет), об этом говорится в Международном стандарте ВАДА для лабораторий.
Однако и при этом сценарии перспективы южнокорейского антидопингового агентства сомнительны, поскольку к 2014 году технологии тестирования уже являлись достаточно развитыми для выявления веществ, внесенных в запрещенный список WADA. В противном случае мы бы видели много новостей о наказании спортсменов на основе повторного анализа их допинг-проб спустя много лет, но это не так», — добавил Чепелев.

Сотникова на Олимпиаде-2014 стала чемпионкой в одиночном женском катании, второе место на Играх в Сочи заняла кореянка Ким Юна.

Аделина Сотникова. Корейцы требуют отнять у Сотниковой золото Сочи-2014. Реально ли это?

Фигурное катание
Аделина Сотникова
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