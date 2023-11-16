Загитова — о работе журналистом: «Я нахожусь в своей тарелке, чувствую себя спокойно»

Фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от работы журналистом на этапах «Гран-при России».

«В принципе, мне стало уже намного комфортнее. Очень рада, что Первый канал дает мне такую возможность развивать себя в разных направлениях. В принципе, я нахожусь в своей тарелке, в своем любимом виде спорта. Поэтому чувствую себя более чем спокойно», — цитирует Загитову Sport24.

Ранее спортсменка ответила на вопрос, чем ее школа по фигурному катанию, которая строится в Казани, будет отличаться от других.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. В конце 2019 года она приостановила карьеру и после этого выступала в роли ведущей в шоу «Ледниковый период».