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Фигуристка Алина Загитова поделилась впечатлениями от работы журналистом на этапах «Гран-при России».
«В принципе, мне стало уже намного комфортнее. Очень рада, что Первый канал дает мне такую возможность развивать себя в разных направлениях. В принципе, я нахожусь в своей тарелке, в своем любимом виде спорта. Поэтому чувствую себя более чем спокойно», — цитирует Загитову Sport24.
Ранее спортсменка ответила на вопрос, чем ее школа по фигурному катанию, которая строится в Казани, будет отличаться от других.
21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. В конце 2019 года она приостановила карьеру и после этого выступала в роли ведущей в шоу «Ледниковый период».