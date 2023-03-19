Жулин объяснил сюжет номера Синициной и Кацалапова на турнире по шоу-программам

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали образы души пациентки и хирурга на турнире шоу-программ в Москве.

«Никита — врач и делает операцию человеку, Вика — душа этого человека, которому делают операцию, мы его не видим. Вика, вы знаете как во время операции бывает, то попадает в состояние, когда у хирурга получается операция, и человек остается жить, то не получается, и в этом пограничном состоянии она находится, заканчивается все на позитивной ноте — Никита стоит с опущенной головой, он понимает, что все, ничего не получилось, и Вика — душа, которая смирилась с тем, что ей надо отлетать, и самые последние аккорды дают возможность нам понять, что человек живой, а Никита неплохой хирург», — приводит ТАСС слова Жулина.

Турнир шоу-программ прошел 18 марта на льду «Мегаспорта». Его победителем стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Синицина и Кацалапов заняли второе место.