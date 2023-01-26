Жулин — об инициативе МОК: «У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин отркагировал на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть допуск российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО.

«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться. Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счет. Мне кажется, что без нас плохо, и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

В среду, 25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).