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Фигурное катание

Сегодня, 14:16

Жулин — об инициативе МОК: «У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин отркагировал на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть допуск российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО.

«У меня такое ощущение, что наметились какие-то перемены в лучшую сторону. Мне кажется, будет трудно развиваться и продолжаться. Что касаемо России, у меня какие-то позитивные мысли на этот счет. Мне кажется, что без нас плохо, и они скоро это поймут, да и вообще, такое ощущение, что скоро все будут выступать», — цитирует Жулина Metaratings.ru.

В среду, 25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-oshushenie-chto-v-voprose-dopuska-rossiiskikh-sportsmenov-nametilis-kakie-to-peremeny-v-luchshuyu-storonu-222857/
Александр Жулин
МОК
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