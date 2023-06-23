Журова заявила, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими. Как будет на самом деле — посмотрим. Они понимают, что те цели, которые у них изначально были уже достигнуты. Убрали девочку, довели до состояния, в котором она не показала результат, который могла. Теперь остается только наблюдать и надеяться, что они объективно рассмотрят это дело. Тем более, в мире уже подзабыли эту историю, и, может быть, она уже не так интересна. Там много но, одно дело, если бы у нее нашли анаболические стероиды, была бы другая история. А когда вот такая супер мини доза, она действительно может попасть откуда угодно. Тут много нюансов», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и ВАДА на решение ДАК РУСАДА по делу 17-летней Валиевой.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

CAS проведет слушания по делу Валиевой с 26 по 29 сентября.