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Сегодня, 14:18

Журова заявила, что разбирательство по делу Валиевой должно быть отделено от политики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась ожиданиями от слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Разбирательство должно быть отделено от политики и не иметь отношения к СВО. Если судьи профессионалы, они должны не принимать во внимание те моменты, которые происходят в политическом плане. Арбитры должны быть такими. Как будет на самом деле — посмотрим. Они понимают, что те цели, которые у них изначально были уже достигнуты. Убрали девочку, довели до состояния, в котором она не показала результат, который могла. Теперь остается только наблюдать и надеяться, что они объективно рассмотрят это дело. Тем более, в мире уже подзабыли эту историю, и, может быть, она уже не так интересна. Там много но, одно дело, если бы у нее нашли анаболические стероиды, была бы другая история. А когда вот такая супер мини доза, она действительно может попасть откуда угодно. Тут много нюансов», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

CAS 24 февраля зарегистрировал апелляции РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и ВАДА на решение ДАК РУСАДА по делу 17-летней Валиевой.

Ранее ДАК РУСАДА установил, что спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов чемпионата России, на котором она в конце декабря 2021 года завоевала золотую медаль.

CAS проведет слушания по делу Валиевой с 26 по 29 сентября.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhurova-razbiratelstvo-po-delu-valievoi-dolzhno-byt-otdeleno-ot-politiki-i-ne-imet-otnosheniya-k-svo-260882/
Фигурное катание
Камила Валиева
Светлана Журова
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