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Фигурное катание

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Фигурное катание

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«Если мы не нужны федерации, то пойдем туда, где нужны». Заявление Плющенко о переходе его спортсменов под другой флаг

Плющенко сделал громкое заявление о переходе его спортсменов под другой флаг
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион громко подвел итоги первенства России в Перми.

После произвольной программы девушек на первенстве России в Перми Евгений Плющенко сделал мощное заявление. Олимпийский чемпион остался недоволен судейством своих спортсменов и анонсировал возможность перехода фигуристов под другой флаг. По мнению руководителя академии Плющенко, соперников оценивают более лояльно, закрывают глаза на помарки, в то время как представителей группы Евгения Викторовича судят строго. Звездный тренер призвал судить всех одинаково и поощрять прогресс в технике.

Об итогах первенства России

— В целом, если мы берем девочек, Софу Титову и Нику Жилину, то у нас очень удачно получилась короткая программа, — отметил Плющенко. — Девочки были и есть в очень хорошей форме, готовились изумительно. Но вот это волнение, желание победить и все сделать превалировало. В четверг была произвольная программа. Что касается Сони — три ультра-си, во второй половине четверной в каскаде, сальхов с тулупом. Два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов все получилось.

Софья Титова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Софья Титова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что касается Ники: четыре ультра-си, во второй половине — блестящий тулуп. И сальхов, и тройной аксель со степ-аутом — ничего страшного. Девочка растет, идет вперед, становится стабильнее. Видно, что взрослеет, катание уже другое, эмоции — все это есть. Ну 95 процентов есть.

Тренер Евгений Плющенко и&nbsp;ученица Софья Титова. «Приходится где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью». Плющенко — о методах работы и прыжковом турнире

Меня порадовал Никита Сарновский, который сделал пять ультра-си, два тройных акселя, два тулупа, четверной сальхов. Добавим скольжение, катание. У Никитки были проблемы со спиной, но он их преодолел, все сделал. Остальные ребята — не в форме. Есть моменты, травмы. Не стал я их снимать с первенства — решил, что пусть они поработают, откатаются, увидят настоящие позиции, где они должны быть. Ну и они посмотрели. Уже обговорили это. Начнем тренироваться, они восстановятся, все будет нормально.

О переходе спортсменов в другие страны

— Но у меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, например, были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость.

Если девочка делает «бабочку», получает плюс 2, а моя делает то же самое — получает минус 4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. В федерации говорят, что все нормально, все хорошо, все здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сейчас пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си... Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего? Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, все прекрасно понимаю. Но и нужно двигаться вперед.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Трусова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О несправедливом судействе

— Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего — ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сейчас девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а второй нет. Вот она, разница между третьим и четвертым местом.

А мне обидно, спортсменке, родителям. Когда закрываются глаза на других, а на мне открываются. Не хочется сотрудничать, двигаться дальше. Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена. Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят... Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, «Ангелы Плющенко»...» Устал, надоело.

Не боюсь ли, что спортсменов переманят в другие группы? Нет. Мои спортсмены как были преданы, так и останутся. Они как раз это и предложили, вместе с родителями. А я их должен поддержать. Они же у меня не в рабстве. Если принимают решение девочки и мальчики, их родители, я должен их поддержать. А как? Они же все видят, они не слепые. Мы же не с бобслея пришли. Я всю жизнь катался, всю жизнь. Я что, не вижу, где докрут, а где недокрут? Может, многие судьи, к сожалению, не катались. Наверное, я хотел бы научить их, как кататься.

Какие страны? Пока не скажу. Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал. Но скоро все будет нормально. В этом году действительно федерация поработала очень здорово, много соревнований сделала, классных соревнований. Оставили финансирование для спортсменов. Конечно, это хорошо.

Вероника Жилина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вероника Жилина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О смене правил на прыжковом турнире

— Но мы возьмем, давайте далеко не ходить — прыжковый турнир. У меня Вероника проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть? Потом во время турнира прыжкового меняется, видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: «Мы меняем правила». Вы как, обалдели, что ли? По финальной части вы же не знаете, кто выиграет этот финальный раунд, он выигрывает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели. Правила есть правила, но они почему-то постоянно меняются, и почему-то постоянно меняются против.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Все оценки на табло». Плющенко победил Тутберидзе на чемпионате России по прыжкам: как это было

Если мы вспомним прыжковый турнир, отрыв моей команды был очень существенный. Федерация приходит и говорит — мы поменяли часть правил, потому что очень далеко, а надо сделать так, чтобы разрыва такого не было. Ну елки-палки. Может, кто-то не хочет этого говорить, боятся. Но я люблю справедливость, люблю правду. Я буду за них бороться. Я вынужден бороться. Потому что если я уж встал на этот путь — тренера, менеджера... Я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говешки были — а это топовые спортсмены. Топовые. И не надо говорить, что был разрыв в короткой программе. Да, он действительно был. Система судейства такая, что это все можно отыгрывать элементарно. Что они, в общем, сейчас и сделали. Если вы не хотите видеть мою команду на первых позициях, нам тогда не по пути.

О турнире по шоу-программам

— Ждать ли меня на турнире по шоу-программам? А мне никто не предлагал. Надо самому подавать заявки? Я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». Цифра — 10 миллионов, я озвучил. Там победителю 5 миллионов дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот (показывает твердую стойку) уверенно. И потом будем говорить.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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