«Если мы не нужны федерации, то пойдем туда, где нужны». Заявление Плющенко о переходе его спортсменов под другой флаг

Олимпийский чемпион громко подвел итоги первенства России в Перми.

После произвольной программы девушек на первенстве России в Перми Евгений Плющенко сделал мощное заявление. Олимпийский чемпион остался недоволен судейством своих спортсменов и анонсировал возможность перехода фигуристов под другой флаг. По мнению руководителя академии Плющенко, соперников оценивают более лояльно, закрывают глаза на помарки, в то время как представителей группы Евгения Викторовича судят строго. Звездный тренер призвал судить всех одинаково и поощрять прогресс в технике.

Об итогах первенства России

— В целом, если мы берем девочек, Софу Титову и Нику Жилину, то у нас очень удачно получилась короткая программа, — отметил Плющенко. — Девочки были и есть в очень хорошей форме, готовились изумительно. Но вот это волнение, желание победить и все сделать превалировало. В четверг была произвольная программа. Что касается Сони — три ультра-си, во второй половине четверной в каскаде, сальхов с тулупом. Два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов все получилось.

Софья Титова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что касается Ники: четыре ультра-си, во второй половине — блестящий тулуп. И сальхов, и тройной аксель со степ-аутом — ничего страшного. Девочка растет, идет вперед, становится стабильнее. Видно, что взрослеет, катание уже другое, эмоции — все это есть. Ну 95 процентов есть.

Меня порадовал Никита Сарновский, который сделал пять ультра-си, два тройных акселя, два тулупа, четверной сальхов. Добавим скольжение, катание. У Никитки были проблемы со спиной, но он их преодолел, все сделал. Остальные ребята — не в форме. Есть моменты, травмы. Не стал я их снимать с первенства — решил, что пусть они поработают, откатаются, увидят настоящие позиции, где они должны быть. Ну и они посмотрели. Уже обговорили это. Начнем тренироваться, они восстановятся, все будет нормально.

О переходе спортсменов в другие страны

— Но у меня следующее заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже. То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, например, были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость.

Если девочка делает «бабочку», получает плюс 2, а моя делает то же самое — получает минус 4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. В федерации говорят, что все нормально, все хорошо, все здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сейчас пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы многих спортсменов в другие страны. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны.

Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си... Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего? Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, все прекрасно понимаю. Но и нужно двигаться вперед.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О несправедливом судействе

— Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего — ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сейчас девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а второй нет. Вот она, разница между третьим и четвертым местом.

А мне обидно, спортсменке, родителям. Когда закрываются глаза на других, а на мне открываются. Не хочется сотрудничать, двигаться дальше. Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена. Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят... Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, «Ангелы Плющенко»...» Устал, надоело.

Не боюсь ли, что спортсменов переманят в другие группы? Нет. Мои спортсмены как были преданы, так и останутся. Они как раз это и предложили, вместе с родителями. А я их должен поддержать. Они же у меня не в рабстве. Если принимают решение девочки и мальчики, их родители, я должен их поддержать. А как? Они же все видят, они не слепые. Мы же не с бобслея пришли. Я всю жизнь катался, всю жизнь. Я что, не вижу, где докрут, а где недокрут? Может, многие судьи, к сожалению, не катались. Наверное, я хотел бы научить их, как кататься.

Какие страны? Пока не скажу. Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал. Но скоро все будет нормально. В этом году действительно федерация поработала очень здорово, много соревнований сделала, классных соревнований. Оставили финансирование для спортсменов. Конечно, это хорошо.

Вероника Жилина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О смене правил на прыжковом турнире

— Но мы возьмем, давайте далеко не ходить — прыжковый турнир. У меня Вероника проигрывает девочке, которая падает с прыжка. Как такое может быть? Потом во время турнира прыжкового меняется, видят, что команда одна не догоняет, ко мне подходят и говорят: «Мы меняем правила». Вы как, обалдели, что ли? По финальной части вы же не знаете, кто выиграет этот финальный раунд, он выигрывает. Как такое может быть? А вот так, мы так захотели. Правила есть правила, но они почему-то постоянно меняются, и почему-то постоянно меняются против.

Если мы вспомним прыжковый турнир, отрыв моей команды был очень существенный. Федерация приходит и говорит — мы поменяли часть правил, потому что очень далеко, а надо сделать так, чтобы разрыва такого не было. Ну елки-палки. Может, кто-то не хочет этого говорить, боятся. Но я люблю справедливость, люблю правду. Я буду за них бороться. Я вынужден бороться. Потому что если я уж встал на этот путь — тренера, менеджера... Я их финансирую, я им помогаю, тренирую каждый день с утра до вечера. Я тоже должен отстаивать интересы своих спортсменов. Ладно бы они говешки были — а это топовые спортсмены. Топовые. И не надо говорить, что был разрыв в короткой программе. Да, он действительно был. Система судейства такая, что это все можно отыгрывать элементарно. Что они, в общем, сейчас и сделали. Если вы не хотите видеть мою команду на первых позициях, нам тогда не по пути.

О турнире по шоу-программам

— Ждать ли меня на турнире по шоу-программам? А мне никто не предлагал. Надо самому подавать заявки? Я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». Цифра — 10 миллионов, я озвучил. Там победителю 5 миллионов дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот (показывает твердую стойку) уверенно. И потом будем говорить.