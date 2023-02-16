«Есть мечта сделать пятерные прыжки». Интервью самого молодого участника первенства России

13-летний Лев Лазарев сразу же стал серебряным призером юниорского чемпионата России.

Первенство России. Юноши

1. Арсений Федотов — 267,42

2. Лев Лазарев — 263,50

3. Григорий Федоров — 243,62

Лев Лазарев из группы Сергея Давыдова стал самым юным участником первенства России. Ему пока всего 13 лет, на пару месяцев меньше, чем победителю Арсению Федотову. Лев уже прыгает четверной лутц и тулуп, на тренировках исполняет сальхов и флип. Фигурист равняется на Илью Малинина — хочет тоже исполнить четверной аксель, как он, и мечтает о пятерных. Лазарев считает, что это реально.

Равняется на Илью Малинина

— Ты самый молодой участник первенства.

— Я об этом не задумывался. Пока мы катаемся в юниорах, это особого смысла не несет. Все равно все соревнуются в одинаковой возрастной категории.

— Волнительно было выступать на первом крупном турнире?

— Конечно, волнительно. Но дальше будет полегче.

— К финалу «Гран-при» будешь готовить что-то новое?

— Пока не знаю. Я хочу катать стабильно этот контент, но и добавить еще ультра-си. Я умею, кроме лутца и тулупа, флип и сальхов. Риттбергер не получался. Я флип и сальхов достаточно давно не пробовал, сейчас было накатывание программ. Надеюсь, в дальнейшем смогу возобновить их тренировки и добавить в программы.

— Есть мечта выполнить четверной аксель, как Илья Малинин?

— Конечно, но не только четверной аксель, но и пятерные тоже. Думаю, это возможно. Надеюсь, и у меня тоже.

— Но еще даже нет конкретной разбалловки для пятерных.

— Знаю, но, надеюсь, в скором времени появится.

— За взрослыми соревнованиями следишь?

— Да. Но сильно кого-то не выделял, мне нравится, как катаются все, у каждого есть своя фишка. Удивился ли одинаковым баллам на чемпионате России? Такое очень редко случается. Два золота? Вроде все по правилам получилось. Но два золота, конечно, приятнее. Специально для этого и придумали правила, не так много золотых медалей.

— Ты равняешься на Илью Малинина?

— Можно сказать, что да. Из российских фигуристов мне нравятся все. Кто-то что-то прыгает особое, кто-то круто катается, кто-то вращается.

Лев Лазарев. fsrussia.ru

Вдохновился Олимпиадой в Сочи

— В чемпионате России по прыжкам хотел бы поучаствовать?

— Да. Формат понравился. Тоже пытался делать каскады из пяти прыжков, но это тяжело.

— А как ты вообще начал заниматься фигурным катанием?

— Я смотрел Олимпиаду 2014 года. Мне понравилось, как выступали наши спортсмены. Попросил маму и папу сходить попробовать покататься. Они купили мне самые простые коньки, какие только существуют — пластиковые из массмаркета. Мы пошли на массовое катание. Они думали, что это на пару раз, но я остался. Что понравилось больше всего? Просто находиться на льду, кататься.

— Какая мечта в фигурном катании?

— Стать лучше всех — прыгать, кататься и вращаться лучше всех.