Дедушку Валиевой «похоронили» и «воскресили». Нюансы дела фигуристки не дают покоя

Неизвестность в деле Валиевой провоцирует недомолвки.

Даже спустя два с половиной года после положительного допинг-теста Камилы Валиевой и спустя три месяца после вынесения решения о дисквалификации тайна дела фигуристки покрыта мраком. Но на этой неделе подряд произошло несколько событий, которые подогрели интерес к истории.

Китайский след

Во-первых, разумеется, история с приемом триметазидина большой группой китайских пловцов, о которой можно почитать подробнее здесь.

Если вкратце — китайцы якобы «заразились» триметазидином от внешней среды, хотя версия с заражением допингом через воздух выглядит очень странно. Триметазидин — это не вирус, и сам по себе он размножаться не может. Чтобы «инфицировать» еду или посуду, а потом еще остаться в организме человека после переработки продукта, концентрация препарата во внешней среде должна быть просто запредельной. Кроме того, основание про заражение весьма напоминает аргументацию Валиевой, которой впаяли максимальный срок.

Непонятной выглядит ситуация, при которой пойманных китайцев не отстранили на время расследования — оно оказалось таким сверхоперативным, что инцидент не имел для спортсменов вообще никаких последствий. Придраться действительно есть к чему, и Американское антидопинговое агентство (USADA) теперь требует независимого расследования, причем «ради идеалов чистоты спорта» его необходимо провести буквально за три месяца — до начала Олимпиады в Париже.

Глава МОК Томас Бах в ответ на обвинения в причастности ВАДА и спортивных организаций заявил, что «нельзя отстранять спортсменов только потому, что какие-то люди недовольны». Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» дала гневную отповедь: «Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!»

Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Непонятки с дедушкой

А на YouTube-шоу «Каток» произошла другая неприятная ситуация — причем в день рождения Камилы. В одном из диалогов гостей Алексей Ягудин вопросил: «Я хочу спросить: а где дедушка Камилы? Была же версия по поводу десерта, дедушки... Где дедушка?» На что ответила Евгения Медведева: «Я тебе скажу, где дедушка. Дедушки не стало вскоре после Олимпиады, он ушел из жизни». По идее, это информационная бомба.

Но позже Медведева нашла в себе силы признать ошибку:

— Друзья, хочу извиниться за дезинформацию. В выпуске шоу «Каток» я сказала, что дедушка Камилы умер. Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад. Дедушка, о котором шла речь на съемке, жив и здоров. И хочется ему пожелать быть здоровым и долгих лет жизни! Я не знаю, почему я перепутала все, особенно в такой сложной теме. Возможно, сказался недосып, нервы... Прошу прощения еще раз у зрителя, но в первую очередь у Камилы и ее семьи. Я первым делом связалась с Валиевой, чтобы извиниться. Свои ошибки, оговорки — все надо признавать. Я неправа. Большая просьба к СМИ не цитировать эту ошибку, — сказала Медведева.

Слава богу, что дедушка фигуристки жив и здоров, но это вряд ли приближает нас к разгадке «триметазидинового» дела.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Участие в шоу

Наконец, последний сюжет — участие Камилы в шоу, которое пробуксовывает после дисквалификации. По этому поводу высказался Илья Авербух:

— Так получилось, что последний раз Камила каталась на шоу именно у нас в Санкт-Петербурге. Просто так получилось, даты совпали. Я так понял, что есть общее политическое решение внутреннее — в первую очередь федерации — о том, чтобы... Есть выражение: или ужас без конца, или ужасный конец. Ну давайте положим конец этой истории. Если уже такие правила, то сейчас это логичная история — уже выждать это время, не нарушая, не провоцируя, не создавать еще прецедент.

Более того, есть же еще побочный эффект — и это тоже вызовет определенную конфликтность. По правилам ISU не только Камила, а еще все ребята, выступающие с ней в одном шоу, попадают в зону дисквалификации. Потому что они заочно тоже как бы поддерживают эту ситуацию.

Все любят Камилу, и все хотят с ней быть. Но должна тогда появляться эта эмоция: а я не пойду, а я пойду... Зачем это нужно? Я говорю о спортсменах, которые продолжают карьеру. Не надо сейчас провоцировать. Мы должны выйти из этой ситуации, и Камила должна как можно быстрее вернуться — и все, — сказал Авербух.

На самом деле, история с Валиевой неоднозначна. Насколько известно «СЭ», недавно фигуристке пришла бумага о том, что ей разрешено и что запрещено в период дисквалификации. Ответ РУСАДА «СЭ» после решения суда был обтекаем — в РУСАДА отметили, что «взаимодействие с Валиевой в качестве участника шоу не несет риска обвинения в запрещенном сотрудничестве, если она не будет выполнять функции персонала спортсмена». Также в организации сказали, что участие в шоу может создать риски для самой спортсменки: «Если в составе организаторов шоу участвуют определенные организации, может произойти нарушение условий дисквалификации. Это может привести к удвоению срока санкции».

Но, судя по всему, Валиева сейчас в такой ситуации, когда иметь проблемы из-за нее никто не хочет. А судя по тому, что сама фигуристка о деле практически не высказывается, это устраивает все стороны.