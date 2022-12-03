Валиева без Трусовой может снова стать чемпионкой России. Как это будет?

В Санкт-Петербурге стартует чемпионат страны по прыжкам, и Камила по определению одна из главных фавориток.

Если сейчас где-то в России и стараются делать шоу и изобретать новые форматы, то это в фигурном катании. В субботу в Санкт-Петербурге стартует первый в истории чемпионат России по прыжкам с призовым фондом 10 миллионов рублей. В интересах всех в фигурном катании, чтобы он прошел максимально резонансно. Претендентов на золото много, но кто главный?

Кондратюк изобрел турнир и сложит полномочия

Идея чемпионата России по прыжкам логично вытекла из мартовского прыжкового турнира на Кубке Первого канала. Позволим себе минуту бахвальства (а чего еще ожидать от Кузнецова?) — «СЭ» на пару с Марком Кондратюком имеет отношение к созданию чемпионата. Тогда после соревнований в Саранске я задал Марку вопрос, можно ли его считать теперь чемпионом России по прыжкам. Он ответил «нет», но получился такой диалог:

— А нужен вообще теперь чемпионат России по прыжкам, добавление этой дисциплины к чемпионату России? Круто же все прошло?

— Для меня — да. (смеется) Нет, в целом это круто, и Кубок Первого канала — необычное для фигуристов событие, приятно здесь находиться. Я благодарен федерации и Первому каналу, которые организовывают такой турнир и делают это блестяще.

— Но стоит ли теперь вводить чемпионат России по прыжкам-то?

— Я не знаю. Я не тот человек, который это решает. Задайте этот вопрос федерации.

Да простит Марк — надеюсь, на новогоднем Comedy Club к нему приставали менее настойчиво — но федерация с Первым каналом нас услышали, за что им большой респект. Идея, может, и витала в воздухе, но мысли материальны, и хорошо, если мы эту идею вычленили и придали ей развивающий пинок. А то славных идей в России много, а при реализации некоторых потом получается отрицательный рост.

Это точно не про форматы с прыжковыми элементами в России. Пока многое широкой публике непонятно — недаром Первый канал в превью попросил Этери Тутберидзе объяснить, как отличать прыжки. Но опыт — дело наживное. Главное, что это интересно, а в этом году впервые в российской истории будет опробован формат плей-офф — то есть фигуристы будут выходить друг против друга и идти по турнирной сетке с 1/8 финала, как футболисты в Катаре. В бесконтактном виде спорта, как фигурное катание, такие дуэли очень нужны для поднятия накала страстей.

Пожалуй, личный турнир будет поважнее командного, в котором составы условные, команды Тутберидзе, Мишина и Плющенко усилены легионерами, и правила сложнее. Полностью их можно прочитать здесь. Хотя говорится, что фигуристов из других групп распределит жеребьевка, по нашей информации, команды уже догадываются, кто к ним присоединится.

Кондратюка в этот раз не будет, и свое «пилотное» звание чемпиона России по прыжкам он защитить не может. Кто его сменит? Теперь чемпиона будет два — в мужском и женском разряде свой.

Ключ к победе — стабильность, а не сложность

Как мы сказали, фигуристы будут определять лучшего противостояниями «один на один» навылет. У каждого по две попытки любого сольного прыжка, который будет оцениваться по системе ISU. В зачет пойдет не лучшая попытка, а сумма — это крайне важно. То есть сильнее окажется тот, кто а) стабильнее делает свой лучший элемент; б) лучше справляется с нервами.

Кубковый формат с двумя попытками увеличивает возможность сенсаций, так что выиграть, на самом деле, может почти любой. Но выделить фаворитов все-таки можно. Не так давно «СЭ» подсчитывал процент четверных у мужчин и прыжков ультра-си у женщин — и получил следующую статистику:

Мужчины

1-2. Алиев — 8/10 (80%)

1-2. Семененко — 8/10 (80%)

3. Кондратюк — 7/9 (77,8%). На плюсы 3 лутца

4. Лутфуллин — 8/12 (66,7%). На плюсы 1 риттбергер

5. Мозалев — 6/10 (60%)

6. Игнатов — 6/12 (50%). На плюсы 3 риттбергера

7. Ерохов — 5/10 (50%)

8. Яблоков — 2/4 (50%)

9. Попов — 4/9 (44,4%)

10. Самарин — 3/7 (42,9%). На плюсы 3 лутца

Женщины

1. Туктамышева — 6/6 (100%; тройной аксель — 6/6)

2. Муравьева — 5/5 (100%; тройной аксель — 5/5)

3. Петросян — 2/4 (50%; тройной аксель — 1/1, четверной тулуп — 1/2, четверной риттбергер — 0/1)

4. Акатьева — 3/8 (37,5%; тройной аксель — 2/4, четверной тулуп — 1/4)

5. Самоделкина — 1/4 (25%; тройной аксель — 0/2, четверной сальхов — 1/2)

У Валиевой удачных попыток не было — 0 из 2 четверных тулупов.

Темные лошадки — Игнатов и Самарин

У мужчин лидируют те, кто делает более простые квады — сальхов и тулуп. Семененко и Алиев действительно стабильны, но у них есть два серьезных противника — это Самарин и Игнатов. Оба для мужского одиночного чуть ли не ветераны и оба давно не выигрывали чего-то большого в классическом формате. Причем во многом именно из-за необходимости катать целую программу, на которую сил не хватает.

Однако отдельный четверной лутц и четверной риттбергер Самарин и Игнатов соответственно делают блестяще — у обоих по три удачные попытки в этой серии Гран-при. Самарину даже легче сделать лутц, чем тулуп, свидетельствует статистика. А лутц и риттбергер стоят дороже тулупа и сальхова. Дальше все зависит от самих ребят и жеребьевки — кто достанется в соперники и даже в каком порядке будут исполняться прыжки в конкретной паре. Падение практически множит на ноль шансы пройти дальше, так что иногда лучше перестраховаться. Есть еще Гуменник и Лутфуллин, но от первого нужно больше прыжков именно на плюсы, а от второго нужен риттбергер, а не тулупы и сальховы.

Валиева воспользуется снятием Трусовой?

У женщин и вовсе темный лес. Вроде бы нет признанной королевы многооборотных прыжков Александры Трусовой, но в этом сезоне ее королевский статус пошатнулся. Многочисленной армии фанатов не стоит воспринимать это истерично — любой королеве свойственно когда-нибудь уходить. Но в нынешних условиях отсутствие Трусовой не влияет на престиж победы.

Есть Камила Валиева с традиционно высокими надбавками и с восстановленными (пока на тренировках) четверным тулупом и тройным акселем. Компонентов на прыжковом турнире нет, зато есть ощущение, что Валиева по умолчанию фаворит на любом турнире, в котором участвует. И сейчас она выходит на пик. Со своими оценками за квадтулуп она по умолчанию обгонит любую конкурентку. А учитывая то, что в будущем Камиле предстоят слушания в CAS, еще один титул чемпионки России только усилит драматургию вокруг 16-летней героини.

Дальше идет целый блок юниорок — Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Вероника Жилина, но совсем не понятно, в каком состоянии каждая из них и в каком агрегатном состоянии их четверные прыжки. Возможно, в газообразном, а не твердом. Софья Муравьева — едва не выиграла Гран-при в Перми, причем своим тренером Евгением Плющенко признана победительницей. Процент ее прыжков ультра-си, пусть это и триксель, идеальный.

Наконец, Елизавета Туктамышева. По нашей информации, на последних тренировках у нее получается очень качественный четверной тулуп, причём Алексей Мишин как патриарх прыжковой техники делает упор на чистоту элемента — чтобы он был без недокрутов, кражи пол-оборота на отрыве и тому подобного. Если Туктамышевой удастся четверной тулуп за две недели до 26-летия, это событие в любом случае станет главным на турнире. А в родном «Юбилейном» его найдут как справить. Может, Алексей Николаевич устроит автограф-сессию в стиле Трусовой в Самаре?