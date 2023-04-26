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Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Русские фигуристки съездили в отпуск на Мальдивы. А теперь покоряют соцсети пляжными фото

Отдел спорта «СЭ»
Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Медведева, Скопцова и Константинова — снова главные звезды межсезонья в фигурном катании.

К женскому одиночному катанию со стороны обывателей, особенно мужского пола, в последнее время много претензий. Не на что смотреть, нет фигуры, нет форм. Звезды российского фигурного катания и подруги Евгения Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова слетали на Мальдивские острова и показали, что такое зрелое женское тело.

Перед тем как улететь на Мальдивы, Медведева рассказала о своем настроении:

— У меня большой список, я наотдыхаюсь. 17-го я улетаю на Мальдивы. Почти два года ждала этот отпуск, наконец-то.

— Хочется просто потюленить, без экскурсий?

— Да. Ну а какие экскурсии на Мальдивах? Разве что на дно океана.

Девушки действительно успели заглянуть на дно — Медведева запостила зрелищное видео с акулами.

Но больше пользователей, конечно, интересуют формы не акул, а самих фигуристок. Это показывает и статистика: за неделю количество подписчиков в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ. — Прим. «СЭ») у Скопцовой выросло на 700 человек, у Константиновой — на 300. Хотя в апреле у фигуристов показатели скорее падают. Медведева не подросла, но оно и понятно — куда расти дальше миллионнику. Telegram-каналы всех девушек также увеличили охваты.

И понятно почему.

Стася была особенно активна в бассейне.

Фигуристки практиковали элементы из прыжков в воду и даже синхронного плавания.

Как установил журнал Maxim, фигуристки заселились в пятизвездочный отель, ночь в котором стоит от 60 до 100 тысяч рублей.

Что ж, нынешние расценки на подкатки и участие в шоу (в том числе и телевизионных), возможно, позволяют провести такой отдых. Интересно, что пока Медведева летела с Мальдив домой, на YouTube вышло очередное шоу с ней — «Неигры». В котором она рассказала, что тренеры на спортсменов не матерятся, а фигуристы на пьянки не ходят. Табличку «сарказм» не показывали, но смеем заверить, это был он.

Подвела итоги отпуска Станислава: «Отпуск подходит к концу, а я уже не знаю, как я буду возвращаться к рабочим будням. Так классно не причесываться, не краситься, носить только купальник и тапки».

Евгения Медведева. «На турнире по шоу-программам мы выходили на лед и не понимали, что делаем». Недоумение Медведевой

Тут остается только присоединиться. Надеемся, такой же отпуск будет и у вас.

А Скопцова написала: «Поставили цель отдыхать вместе чаще». Мужская часть населения надеется, что она будет выполнена.

Фигурное катание
Анастасия Скопцова
Евгения Медведева
Станислава Константинова
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