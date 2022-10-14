Дэвис со Смолкиным поставили в Америке новую программу. Увидят ли ее российские зрители?

Пока что главный танцевальный дуэт страны тренируется в США.

Российские танцы на льду после нескольких успешных лет переживают непростое время. Кризис не столь очевиден за завесой санкций, однако из участников Олимпиады в Пекине в деле осталась только молодая пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. И то фигуристы могут не вернуться в страну ради «Гран-при России» — они есть в заявке, но с контрольный прокатов фигуристы тоже снялись в последний момент. На данный момент они тренируются в США и готовят различные документы. Недавно стало известно, что спортсмены поставили на сезон новый произвольный танец. Так чего ждать от пары, которая всегда имеет повышенный общественный интерес вокруг себя?

Дэвис со Смолкиным должны приехать в Москву через пару недель

Дэвис со Смолкиным были на виду с тех пор, как только встали в пару. Хотя успехи к ним приходили постепенно, и поначалу не все верили в прогресс фигуристов. Тем не менее статус первой пары страны сейчас переходит им по праву. Прежние лидеры либо приостановили карьеру, либо не хотят возвращаться на лед — по крайней мере о первой половине сезона ни в случае с Викторий Синициной и Никитой Кацалаповым, ни в варианте с Александрой Степановой и Иваном Букиным речи не идет. А значит важность дуэта Дианы и Глеба, помимо медийного, теперь и сугубо спортивная. Никого и близко в российской сборной сейчас с таким опытом и регалиями нет. Поэтому скупость информации о паре и вызывает тревогу. Совсем скоро стартует российская серия «Гран-при», но Дэвис со Смолкиным пока далеко от Родины.

Напомним, что на контрольные прокаты они приехать не смогли из-за того, что у партнера Дианы Глеба не было документов на выезд из США, точнее — на возвращение обратно. Сможет ли Смолкин сейчас решить эти вопросы или пара снова снимется из-за юридических сложностей — неизвестно. Более того, сейчас даже в сравнении с серединой сентября усложнились международные перелеты и трансфер из Нью-Йорка в Москву — не самая тривиальная задача. Первый этап серии стартует уже 24 октября, но Дэвис со Смолкиным заявлены на четвертый. Однако и его ждать недолго — до 11 ноября.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press

Бенуа Ришо подготовил программы для Дианы и Глеба

То есть с учетом необходимого времени на акклиматизацию и пару тренировок непосредственно в Москве у Дианы с Глебом на возвращение в Россию меньше трех недель — иначе их участие в серии «Гран-при» будет под вопросом. Недавно Елена Радионова сказала, что все недоброжелатели перестанут распространять слухи о паре, когда они приедут в Россию. То есть можно будет поставить точку в вопросе, остаются они в США или нет. Тоже самое, правда в более грубой интонации заявил и Александр Жулин, и Ренат Лайшев с Алексеем Железняковым. Как бы то ни было, мы пока видим упорную подготовку дуэта к сезону.

В отличие от Синициной с Кацалаповым и Степановой с Букиным Дэвис/Смолкин о паузе не объявляли, и доказывают свой интерес к работе делом. Так недавно их новый хореограф Бенуа Ришо показал первые ее плоды. В своих соцсетях Ришо выложил небольшой отрывок из произвольного танца фигуристов. В программе звучит композиция Макса Рихтера и Мари Самуэльсен «Mercy». Это нежное и эстетически приятная программа с большим количеством экспрессии — видный мастер Ришо использует лучшие черты фигуристов. Также он хорошо знаком с творчеством композитора, и постановки Бенуа под музыку Рихтера обычно получаются удачными. Что важно, Дэвис/Смолкин быстро поладили с Ришо, и довольны сотрудничеством. Постановщик не скрывает своего восхищения, и отмечает роль мамы Дианы Этери Тутберидзе в процессе работы. Знаменитый тренер одиночниц приезжала несколько раз весной и летом посмотреть на дочь.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press

Ритм-танец спортсменов пока неизвестен, однако в нем тоже будет много романтики, ведь заявленная ISU на сезон тема — это танго. С подобными вызовами Дэвис со Смолкиным уже также справлялись, и для Ришо подготовить хорошую программу под танго большого труда не составит. Конечно же, в процессе постановки участвует и основной тренерский штаб. Напомним, что в Америке с Дианой и Глебом работает целая команда во главе с Алексеем Кисляковым — экс-партнером Тутберидзе. Однако сможет ли российский зритель вживую увидеть результаты их работы и если да, то когда?