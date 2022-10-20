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Фигурное катание

Сегодня, 21:00

«Какая она? Добрая, строгая и...» 13-летний фигурист отметил красоту Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Арсений Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арсений Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Первое большое интервью Арсения Федотова.

Арсений Федотов — новая звезда группы Этери Тутберидзе. Сегодня он с четверным тулупом и сальховом и двумя тройными акселями в одну калитку выиграл первый этап юниорского «Гран-при», набрав гроссмейстерские 269,83 балла. После победы 13-летний чемпион Москвы весело рассказал о любви к футболу и «Спартаку» (несмотря на фамилию главного тренера ЦСКА), учебе и даже красоте своего тренера.

Как побалую себя? В субботу будет вечеринка у друга

— Как ощущения от победы, Арсений? Это было мощно.

— Все отлично, да. У меня один каскад не получился, но я не расстроился и докатал все до конца хорошо.

— У тебя уже солидная серия побед, 10, и одно второе место. Еще не забыл, каково это — проигрывать?

— Нет (улыбается). Даже если я становлюсь первым, я не всегда бываю доволен собой — может не получиться прокат. Но сегодня я доволен — уверенно сделал четверные, вращения стали чуть лучше, в принципе программа лучше стала.

— Как-то побалуешь себя за этот успех?

— В субботу у моего друга день рождения, он пригласил меня на вечеринку. Будет обед или ужин, еще будем проходить квест.

Евгений Плющенко и&nbsp;Софья Титова. Ученица Плющенко выиграла «Гран-при» с двумя падениями. У Тутберидзе подрастает супермен

— У тебя в руках игрушка, Винни-Пух. Хотелось бы, чтобы тебя закидывали на соревнованиях, как Юдзуру Ханю?

— Конечно. Но не обязательно именно Винни-Пуха, мне нравятся все игрушки. Храню их у себя на полках.

— Получается, Ханю — твой кумир?

— Нет, мне нравится Нэйтан Чен.

— Кто-то из российских фигуристов прошлого или настоящего тебе нравится?

— Очень нравится, как прыгает Макар Игнатов. Могу взять из техники другого фигуриста, подсмотреть.

— Было б круто, если бы ты «Плющенко» сказал, конечно...

(Тут Арсений звонко засмеялся.)

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Любимый игрок — Промес

— К вам на тренировку приходила Татьяна Тарасова. Как впечатления?

— Отлично, она дает очень дельные советы. Я прислушиваюсь к ее словам, пытаюсь улучшать себя. Ее основное пожелание — чтобы я больше показывал эмоций. А то она говорила, что я катаюсь с кислым лицом (улыбается).

— Судя по соцсетям, ты любишь футбол — смотришь, играешь в приставку. Есть любимая команда?

— Париж или «Барселона». Там, где Месси, — за ту и болею. А в России — за «Спартак». Но на стадионе пока ни разу не был, нет времени, но смотрю все игры. А так — хотел бы ходить на каждый матч.

— А любимый игрок есть?

— Конечно. Квинси Промес.

— Кто из фигуристов лучше всех играет в FIFA?

— С друзьями я особо не играю, но играл с Ильей Малышевым из ЦСКА. Но потом у него слетели настройки, и он не хочет по новой все устанавливать (общий смех).

— В киберспорт не хочешь перейти?

— Нет, нет. Я хочу заниматься спортом, фигурным катанием.

Лучше бы Колесников продолжил кататься у нас

— Программы ставила тебе Этери Георгиевна или младший штаб?

— Этери Георгиевна, Даниил Маркович.

— Не так много про тебя известно. Ты с самого детства занимаешься в «Хрустальном»?

— Нет, сначала тренировался у Дениса Леушина в ЦСКА, в семь лет перешел.

— Помнишь первую тренировку у Этери Георгиевны? Как переходил вообще?

— Как переходил, не могу сказать, а из тренировки помню какие-то моменты. Я пришел, прыгал, как обычно, на меня смотрели. Смотрели довольно долго, месяца два. Убедил (улыбается).

— Группа Тутберидзе известна высокой конкуренцией у одиночниц. С кем конкурируешь ты, с Морисом?

— С другим спортсменом из Грузии конкурирую, Никой Егадзе. И Даня Самсонов теперь восстановился после травмы.

— По Николаю Колесникову и конкуренции с ним не скучаешь?

— Конечно, у нас была крутая конкуренция. Скучаю ли? Конечно. Лучше бы он катался у нас, чтобы она сохранялась. Мы были хорошими друзьями. Сейчас просто видимся меньше, больше по переписке.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Этери Тутберидзе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Этери Георгиевна говорит, что катаюсь с кислым лицом

— Ты катаешься в старшей группе?

— Да.

— Аня Щербакова может к тебе подъехать, сказать: «Лучше прыгай так»?

— Скорее нет.

— А ты подсматриваешь у них какие-то моменты? Что больше всего восхищает?

— Конечно, смотрю, как они катаются. Прыжки много кто исполняет. Меня больше впечатляет катание.

— А у тебя самое кислое лицо в группе? Этери Георгиевна что-то про него говорит?

— Не знаю (смеется). Но при прокате программ она говорит мне улыбаться, да. Потому что с кислым лицом катаюсь.

— Если описывать ее тремя словами, какие бы ты выбрал?

— Добрая, строгая и... (после долгой паузы) красивая.

— Добрая и строгая?

— Она в целом добрая, но в какие-то моменты может стать строгой.

— Долго планируешь выступать?

— Будем смотреть по здоровью, по остальному, по учебе. Пока со спортом все хорошо, а вот с учебой... не очень успеваю. Приходится на выходных догонять.

— Репетиторы?

— У меня родители очень хорошо учились в школе. Они мои репетиторы, учат.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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Ученица Плющенко выиграла «Гран-при» с двумя падениями. У Тутберидзе подрастает супермен