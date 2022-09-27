Чемпионы России Степанова и Букин взяли паузу. У Александры снова проблемы со здоровьем

Один из самых красивых дуэтов страны пополнил список наших потерь в танцах на льду.

«Степанова и Букин взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши. У Степановой обострилась травма спины», — приводит ТАСС слова Жук и Свинина. Травма у Александры уже давняя. Об этом также упомянула и Татьяна Тарасова, которая прокомментировала состояние здоровья фигуристки. «Тут надо разговаривать с врачами — какая травма спины, а она действительно у нее была. Только врачи скажут, как долго она будет поправляться. Что же тут поделаешь?» — сказала Тарасова ТАСС.

Старая травма

Проблемы Степановой со спиной возникают чуть ли не каждый сезон. Фигуристы пропускали старт сезона-2020/21 — там, помимо повреждения, мешал еще и коронавирус. Тогда фигуристка даже летала в Германию и проходила необходимое лечение. Похожая ситуация была и в сезоне-2021/22 — когда контрольные прокаты пара пропустила из-за ангины у Александры. А затем спортсмены никак не могли начать сезон на соревнованиях по различным причинам. Но там действительно было ради чего беречь себя — были впереди чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры.

Сейчас для российских фигуристов отлично постаралась федерация. Прекрасная мотивация в виде солидных призовых. Но главные старты, на которых фигуристы могли бы достичь новых высот, увы, недоступны. Первая пара страны также взяла паузу в карьере. Самое время и Александре решить свои проблемы со здоровьем.

Александра Степанова и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Семейные дела

Степановой, если она хочет и дальше продолжать карьеру, необходимо провести обследование. И если потребуется — лечение. К тому же у фигуристки есть и куда более приятные хлопоты — не так давно ей сделали предложение.

Избранником фигуристки стал Владислав Малинов. Он является племянником тренера Светланы Соколовской. Пара познакомилась на одном из мероприятий. Теперь вопрос о свадьбе решить намного проще — без соревнований и тренировок. Конкретную дату свадьбы Александра пока не называла.

«Точную дату не обсуждали, но просто очень хочется, чтобы вся семья и близкие друзья на таком важном событии были рядом. Поэтому, конечно, потребуется время, чтобы всех собрать, и пока что точной даты у нас нет», — рассказала Степанова в интервью Sport24.

Партнеру Александры, Ивану, тоже некогда скучать. Недавно у двукратного чемпиона России и его избранницы, хореографа Алены Самарской, родился сын. Теперь фигурист сможет уделять семье намного больше времени, особенно в такое непростое время. Впрочем, у Букина может появиться новое занятие. По информации источников, спортсмен может стать одним из участников «Ледникового периода».

Что с танцами?

В отсутствие двух ведущих пар страны — помимо Степановой и Букина, паузу в карьере взяли и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым — в наших танцах на льду совсем не остается лидеров. Под вопросом и третья пара России — Диана Дэвис и Глеб Смолкин пропустили контрольные прокаты из-за проблем с документами.

Тем не менее пара заявлена на этапы российского «Гран-при». Но смогут ли они прилететь и принять участие в соревнованиях — пока еще открытый вопрос. В такой ситуации российские танцы на льду придется тащить юным и менее опытным фигуристам.

В текущем нетипичном сезоне, возможно, это даже хорошо. На контрольных прокатах выступило несколько новых пар — Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин. Оба дуэта тренируются у Александра Жулина. Также на взрослый уровень вышла перспективная пара Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.

Кому-то из них придется взять на себя лидирующие роли в этом сезоне. А возможно, сразу несколько пар сумеет выстрелить и обратить на себя внимание. И уже позднее — попытаться навязать борьбу более опытным танцорам. Поэтому ситуацию с отсутствием лидеров на соревнованиях для российских танцев на льду можно оценить и как шанс для других спортсменов. Все-таки очередь в танцах должна двигаться.