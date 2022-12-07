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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Японка Сакамото проиграла Олимпиаду Щербаковой и Трусовой, но возглавила рейтинг ISU. Как это возможно?

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Каори Сакамото.
Фото Global Look Press
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото.
Фото Global Look Press
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Международная федерация не учитывает санкции в своих раскладах.

Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) — 3643
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 3496
3. Анна Щербакова (Россия) — 3065
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 2816
5. Ю Ен (Южная Корея) — 2816
6. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 2760
7. Маи Михара (Япония) — 2474
8. Александра Трусова (Россия) — 2410
9. Изабо Левито (США) — 2245
10. Екатерина Куракова (Польша) — 2158...
14. Камила Валиева (Россия) — 1975...
19. Елизавета Туктамышева (Россия) — 1746...
29. Майя Хромых (Россия) — 1234...
49. Алена Косторная (Россия) — 927...
83. Ксения Синицына (Россия) — 554...
92. Софья Акатьева (Россия) — 500...
96. Софья Муравьева (Россия) — 101...

Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал обновленный рейтинг организации. Возглавила его действующая чемпионка мира — Каори Сакамото. Вторую строчку занимает бельгийка Луна Хендрикс. А новоиспеченная олимпийская чемпионка Анна Щербакова — только третья. Как такое может быть? И насколько это справедливо?

Рейтинг

Для начала поясним, что это за классификация. Она формируется по результатам сразу трех последних сезонов — суммируются очки, которые фигуристы зарабатывают, выступая на конкретных международных турнирах.

В этот список входят соревнования, которые проводятся под эгидой ISU: чемпионаты мира (и взрослый, и юниорский), европейское первенство, чемпионат четырех континентов, зимние Олимпийские игры, этапы серии «Гран-при» и «Челленджеры», входящие в международный календарь (определяется накануне сезона).

Важно учитывать, что суммируются результаты спортсменов за текущий и прошлый сезон с коэффициентом 100%, а позапрошлый — 70%. По окончании чемпионата мира — финального турнира «фигурного» года — показатели самого раннего сезона обнуляются.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реальность

Таким образом, нельзя сказать, что данная классификация является реальным отражением ситуации в мировом фигурном катании. И уж точно не отражает расклады сил среди спортсменов.

Понятно, что россияне в настоящее время попали в положение, когда просто не имеют возможности заработать необходимые очки для рейтинга. Но повлиять на это, к сожалению, никто никак не сможет. Летом заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих социальных сетях заявила об абсурдности обновления рейтингов ISU.

Ответ организации был закономерным и однозначным: В ISU пока не планируют обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов. Но. справедливости ради, это не такая уж большая потеря. Единственное, на что влияет данный рейтинг, — это разминка, в которой фигуристы выступают в короткой программе, и распределение по этапам «Гран-при». В текущей ситуации ни то, ни иное значения не имеет.

Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото. Фото Global Look Press
Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото.
Фото Global Look Press

Степень важности

Также стоит учитывать, что в соревнованиях, которые учитываются в рейтинге, могут принимать участие не более трех представителей одной страны. А в той же России талантливых фигуристов, которые достойны попадания на главные старты, намного больше. И уже исходя из этого рейтинг нельзя считать объективным.

Но тем не менее (без учета ситуации с Россией) рейтинг получился вполне справедливым. Каори Сакамото — действующая чемпионка мира. Она также выиграла этап «Гран-при» в США и завоевала серебро в Японии. Все эти турниры принесли фигуристке необходимые рейтинговые очки, которые и позволили ей возглавить рейтинг.

Каори Сакамото. Чемпионка мира проиграла впервые за долгое время. Еще недавно она была сильнее Валиевой в Пекине

Российские фигуристы же на международных стартах не выступают с Олимпийских игр. И, соответственно, новых очков не зарабатывают. Поэтому их падение в рейтинге вполне закономерно. И до возвращения на турниры это будет происходить дальше. Вопрос только в том, о чем список сильнейших от ISU — о реальном уровне спортсменов или формальных титулах.

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Каори Сакамото
Луна Хендрикс
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