«У нас получилось зацепить зрителей!». Фигурист Мозалев отвечает на критику номера с девушками на каблуках

Разговор об одном из самых нашумевших номеров года.

Андрей Мозалев после отбора на Олимпиаду, что можно считать безусловным успехом, провел не самый удачный сезон. Шестое место на чемпионате России и медальный голод. Но с учетом высокой конкуренции и изнурительного олимпийского цикла это можно понять. Зато Андрей громко хлопнул дверью. На турнире шоу-программ вместе с творческой группой Анастасии Юрасовой он показал вот такой номер.

Юрасова — де-факто создатель стиля фрейм-ап-стрип в России. Это те самые танцы на высоких каблуках, которые попробовали за последние пару лет Александра Трусова, Алина Загитова и Евгения Медведева и тысячи девушек по всей России. «СЭ» поговорил с Мозалевым о спорном номере.

Были опасения за жизнь и здоровье девушек

— Андрей, давай прежде всего о планах. Где тебя еще ждать?

— Соревновательный сезон для меня закончился, сейчас начинается подготовка к следующему сезону, разучивание новых элементов, постановка программ. На призах Федерации Санкт-Петербурга не выступаю, не потому что график шоу плотный или призовые слишком маленькие, а потому что мне важнее хорошо подготовиться к следующему сезону, а для этого необходимо приступать к подготовке уже сейчас, так как процесс занимает много времени. Шоу у меня не так много.

Но я участвую в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Уже прошли два с моим участием — во Владивостоке и Хабаровске, впереди по плану Новосибирск и Омск. И, вероятно, 7 мая буду принимать участие в шоу Ильи Авербуха.

— Если говорить о шоу, то ты, конечно, всем запомнился номером на турнире шоу-программ. Можешь рассказать, как появлялась эта идея?

— Идею номера предложила Леля Романова — основательница моего фан-клуба. Леля сама занимается фигурным катанием и увлекается танцами, причем самыми различными направлениями. Мы давно с ней обсуждаем, что было бы круто покреативить и попробовать соединить фигурное катание и танцы, ну и, собственно говоря, грех не воспользоваться такой возможностью, как турнир шоу-программ, где можно реализовать эту идею. И когда Леля мне озвучила общую концепцию номера, я сразу же согласился, а мой тренерский штаб меня поддержал. Очень хотелось поэкспериментировать и выйти за рамки привычного.

Андрей Мозалев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Слышал, что непросто было пробивать этот номер на турнир. Действительно не сразу все поняли эксперимент?

— На самом деле ситуация была немного другая. Пробивать задуманный номер нам не пришлось — заявку на участие в турнире приняли и подтвердили сразу, практически день в день, так как идея постановки очень понравилась Первому каналу. Но были некоторые сложности технического характера уже в процессе самой постановки, связанные с размещением девушек-танцовщиц. Мы — я, Леля, постановщики номера Настя Юрасова и Денис Лунин — изначально видели, что танцевальная группа будет располагаться только на льду, сама концепция задумывалась именно так. Но со стороны Первого канала были некоторые опасения за жизнь и здоровье девушек.

В какой-то момент мы задумались над другими вариантами размещения танцовщиц, но это был мимолетный процесс, так как мы понимали, что смена дислокации отрицательно повлияет на целостность задуманной идеи. И Настя Юрасова как постановщик танцевальной части не видела иного размещения своего коллектива.

Поэтому мы оставили схему размещения в первоначальном варианте, показали общий набросок номера организаторам турнира, и они пошли нам навстречу, согласившись с размещением танцевальной группы на льду — за что им огромное спасибо.

Многие обратили внимание на то, как выходили девушки (смеется). Это была вынужденная мера и еще одна сложность, с которой мы столкнулись: по-другому на лёд было не выйти, очень скользко, если босиком, то окоченели бы ноги, только выползти и вот так, как мы в итоге придумали.

Разговора с судьями после турнира у нас не было

— Почему, на твой взгляд, судьям номер не зашел?

— А я бы не сказал, что он не зашел всей судейской бригаде. Евгений Миронов высоко оценил постановку, Алла Сигалова. Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин поставили неплохие оценки. Можно сказать, что номер не произвел впечатления на Бориса Эйфмана и был низко им оценен, поэтому средняя оценка вышла на 16,25 балла.

Но мы шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято, поэтому я не расстроился. И меня радует, что мой номер занимает первое место по просмотрам на сайте Первого канала, значит у нас получилось заинтересовать и зацепить зрителей, несмотря на критику с их стороны (Это чистая правда — номер Мозалева посмотрели 189 тысяч человек, ближайший к нему Матвей Ветлугин со 122 тысячами. — Прим. «СЭ»).

Выступление Андрея Мозалева с девушками. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Как тебе вообще судейство? Понятно, у жюри своя работа, но многие, как я слышал, его не поняли. У вас был какой-то разговор с судьями после турнира?

— Стандартное судейство для турнира, где изначально нет никаких правил и требований к количеству и качеству выполняемых элементов. Заявляясь на него, я понимал, что оценки судейской бригады будут базироваться на вкусовых предпочтениях, по принципу нравится/не нравится. Разговора с судьями после турнира у нас не было, нам удалось пообщаться с представителями Первого канала, критики с их стороны не было, номер был ими оценен достаточно высоко и мне оказали очень теплую поддержку.

— Есть ли желание продолжать эксперименты?

— Да, конечно. Всегда хочется пробовать что-то новое.