Шоу с исчезновением. Итальянский фигурист из-за допинговых проблем дурит голову публике

Даниэль Грассль со скандалом заявился на турнир в Словакии, а потом не вышел на лед.

Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Мужчины. Короткая программа

1. Ника Эгадзе (Грузия) — 84,11

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 83,91

3. Денис Васильев (Латвия) — 82,40

... Даниэль Грассль (Италия) — снялся



Танцы. Ритм-танец

1. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 81,69

2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 77,62

3. Эмилия Зингас / Вадим Колесник (США) — 75,61

Помните знаменитый фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»? Его ремейк можно смело снимать по мотивам российского этапа карьеры итальянского одиночника Даниэля Грассля. Сначала Грассль столкнулся с осуждением из-за желания работать с Этери Тутберидзе в текущих геополитических обстоятельствах, а затем и вовсе влип в неприятную допинговую историю.

Пока Даниэль тренировался в Москве, допинг-офицеры ждали его дома в Турине. В итоге — три пропуска тестирования, и вероятная дисквалификация. Однако, несмотря на официальное подтверждение информации о нарушении итальянским антидопинговым агентством, Грассль продолжает утверждать, что все это — фейки, и безуспешно записывается на старты один за другим. Чего он добивается?

Грассль рискует попасть под двухлетнюю дисквалификацию

Прошедшее межсезонье в фигурном катании вышло на редкость даже для этого вида спорта драматичным. Но среди всех громких историй одна явно выделяется своей комичностью — сага вокруг итальянца Даниэля Грассля. Неожиданным не выглядело решение итальянца приехать в 2023 году на тренировки в Москву, а еще сильнее удивило его решение вернуться на Родину, хотя между первым и вторым событиями не прошло и девяти месяцев. Затем оказалось, что причиной для резких перемен стали, видимо, допинговые разбирательства. Грассль весь этот год держал контроль в дураках, не прописав в системе ADAMS свое новое местонахождение. Поэтому, когда национальное антидопинговое агентство три раза не обнаружило Даниэля дома, у него начались проблемы — фигуристу грозит дисквалификация до двух лет.

NADO Italia подтвердило, что Грассль пропустил три теста, и от него ждут для начала хотя бы объяснений. Однако Даниэль даже после интервью представителя антидопингового агентства продолжал играть в отрицание действительности. «Я не в курсе этой новости, — сказал он. — Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость — неправда. Я все еще катаюсь, если бы меня дисквалифицировали, я не смог бы этого делать. Но я должен уточнить у своего менеджера, так ли это, раз ходят такие слухи». Видимо, Даниэль уточнил, но менеджер не стал расстраивать своего клиента. Иначе, как объяснить тот факт, что Грассль с упорством продолжал заявляться на старты. Появление в списках на Lombardia Trophy еще можно было объяснить тем, что заявки подавали заранее. Но что дальше?

Желанием восстановиться после стресса

Возможно, Грассль искренне полагает: все, что происходит с ним — не более чем шутка. Сначала Даниэля нашли в списках участников Nebelhorn Trophy, однако с турнира в Оберстдорфе он снялся примерно за неделю до его начала. Возможно, заявку на соревнования в Германии также подавали еще до того, как разгорелся допинговый скандал. Но вот участники Мемориала Непелы в Словакии определялись уже точно в сентябре. И в их числе также был Грассль. Ему даже выдали стартовый номер и провели жеребьевку. Итальянца ждали на льду в Братиславе до последнего, когда меньше чем за сутки до старта он все-таки не решил сняться. На против его фамилии теперь стоит прочерк (WD), а время проката, отведенное Даниэлю, отошло следующему участнику. Официально ситуацию спортсмен никак не комментировал.

Складывается ощущение, будто Грассль хочет отрицать очевидное, и выступать как ни в чем не бывало. Будто он и сам поверил в свою версию о глупых слухах, однако, как только надо переступить через черту и выступить, несмотря на допинговые разбирательства, он либо не решается, либо ему не дают. Самое забавное — команда Грассля в соцсетях решила оставить комментарий под сатирическим постом о фигуристе. Представитель спортсмена заявила, что Даниэль сам решил сделать перерыв из-за физического и психологического стресса — то есть расследование NADO Italia никак с неожиданными снятиями фигуриста не связано. При этом итальянская федерация ледовых видов спорта явно знала про отказ Даниэля от участия на турнире в Братиславе заранее, так как в обзоре предстоящих соревнований его даже не упомянула.

Дэвис и Смолкин продолжают прогрессировать под флагом Грузии

Халатно относившись к записям в системе ADAMS, Грассль поступил глупо. Но еще глупее выглядит его текущее поведение — с одной стороны он говорит, что все в порядке и что продолжает кататься, а другой — сходит с дистанции под мнимыми предлогами. Напоминает прошлогоднюю эпопею с Дианой Девис и Глебом Смолкиным. Участники Олимпиады 2022 в Пекине раз пять обещали приехать в Россию по ходу сезона — от контрольных прокатов и этапов «Гран-при» до зимнего чемпионата страны. Однако каждый раз у ребят находились какие-то причины — либо проблемы с логистикой, либо с документами. В итоге оказалось, что Дэвис и Смолкин все это время рассматривали варианты смены спортивного гражданства. И после того, как у них не сложилось с вариантами в США и Израиле, оказались в команде Грузии — родине предков матери Дианы Этери Тутберидзе.

Ребята постепенно осваиваются в новой для себя сборной — после уверенной победы в США они претендуют на победу уже и в Братиславе. По крайней мере после ритмического танца дуэт на втором месте. За почти что два месяца с турнира в Лейк-Плэсиде фигуристы сменили костюмы и прибавили в хореографии. Что отразилось и на оценке — есть прогресс в три с лишним балла. Показательно что Дэвис/Смолкин уже сейчас ведут борьбу на равных с опытной элитной парой Лайла Фир/Льис Гибсон. Сохрани Диана с Глебом текущий темп роста к концу сезона они смогут претендовать не только на «золото» чемпионата Европы, но и на медаль с чемпионата мира.