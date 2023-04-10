Костомаров уже занимается лечебной физкультурой. Но выписывать его из больницы пока рано

Состояние здоровья олимпийского чемпиона вызывает все больше оптимизма.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с начала января находится в больнице. Хочется верить, что худшее уже позади и новое серьезное врачебное вмешательство не потребуется. Тем более что есть весьма веские причины для позитивного настроя. Восстановление идет хорошими темпами, и фигурист даже начал делать специальные упражнения под контролем врачей.

Более того, источники «СЭ» уверяют, что больше нет необходимости держать Романа в больнице. Костомаров давно просил о выписке, и есть мнение, что дома в кругу друзей и родных лечение пройдет динамичнее. Что еще известно сегодня о его состоянии здоровья?

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С Романом работает психолог, который помогает вернуться к жизни

Роман Костомаров за последние три месяца несколько раз оказывала на грани смерти. Но сейчас он все ближе к тому, чтобы наконец-то покинуть больницу, о чем спортсмен сам просит медицинский персонал Коммунарки. Источники «СЭ» утверждают, что Костомарову сделали культи для протезирования. Сегодня сделали культю на одной ноге, в то время как другая нога уже заживает. В планах врачей подготовить к протезам руки.

Близкие Романа уверяют, что в целом Костомаров чувствует себя хорошо, занимается с инструктором, начал активнее разрабатывать тело. Также с фигуристом работает психолог. «Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. Лечебная физкультура в данном случае понятие относительное. Ни о каких серьезных нагрузках речь идти не может, но Костомарову важно начинать хотя бы с малого.

Роман находится в реанимации Коммунарки с 10 января, куда его сразу после новогодних праздников госпитализировали с пневмонией. Врачи боролись с болезнью до последнего, но она не отступала. И тут возникла другая проблема — из-за длительного нахождения на ИВЛ развился сепсис, стали отмирать ткани конечностей, и фигуристу пришлось ампутировать обе ступни и кисти рук. Теперь Роману нужно учиться жить дальше и осваивать протезы, когда они у него появятся. Естественно, это непросто, сложнее всего принять себя в новых обстоятельствах. Поэтому Костомарову и наняли профессиональных психологов, поскольку, только придя в сознание, он не совсем понимал, что с ним происходит. Следствием нервного срыва был инсульт, и врачи опасаются повторения подобной ситуации.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Костомаров общается с близкими и чувствует себя намного лучше

За состоянием здоровья Костомарова по понятным причинам следит весь мир фигурного катания. В частности, олимпийскому чемпиону недавно пожелал удачи двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко. «Я могу пожелать ему только здоровья. Как и всем нам. Не дай бог такого никому. Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается. Роман — сильный мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья. Больше ничего говорить не хочу», — сказал Плющенко.

Важным моментом стало возвращение Костомарова в Сеть. Роман появился в Сети в «Телеграме», а продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, что получил от фигуриста личное сообщение. «Что касается тяжелой и драматичной ситуации с Ромой... сейчас ситуация начала выправляться, — рассказывал Авербух. — Несколько дней назад он (Роман) написал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация... Состояние здоровья улучшается».

Об этом же чуть позднее рассказал и Александр Жулин: «В день рождения Романа мы все, все его друзья, отправили ему голосовое сообщение на телефон, который не работал. Наговорили кучу хороших вещей и отправили все Оксане Домниной. И вот два дня назад я получаю голосовое сообщение от Романа Костомарова». Главное, что некроз остановлен и состояние здоровья 46-летнего победителя Игр в Турине улучшается с каждым днем. Он возвращается к обычной жизни. Костомаров идет на поправку, тем не менее, судя по всему, перевозить куда-либо Костомарова из больницы пока не будут. По крайней мере в ближайшие недели, так как это опасно из-за угрозы образования тромбов.