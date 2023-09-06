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Допинг

Сегодня, 11:30

Суд отказался пускать американцев на слушания по делу Валиевой. К чему это приведет?

Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Просьбу представителей США отклонили со ссылкой на конфиденциальность дела.

Коллегия Спортивного арбитражного суда отказала представителям сборной США по фигурному катанию в праве присутствовать на слушаниях дела россиянки Камилы Валиевой, которые состоятся в Лозанне 26-29 сентября. Американцы хотели наблюдать за процессом, поскольку он может решить судьбу золота командного турнира в Пекине-2022. Однако судьи заявили, что это противоречит регламенту, поскольку обвиняемая в нарушении антидопинговых правил является несовершеннолетней, а стороны процесса (ВАДА, РУСАДА, МОК и ISU) возражают против публичного характера разбирательств.

Непубличный характер

Американская журналистка Кристин Бреннан, которая ранее транслировала тревогу фигуристов из США по поводу рассмотрения дела за закрытыми дверями, опубликовала в соцсетях ответ суда на попытки вмешательства в процесс еще одной заинтересованной стороны. «От имени коллегии арбитров CAS сообщаем, что в запросе отказано на том основании, что разбирательство в соответствии с кодексом CAS проводится за закрытыми дверями. Ни одна из сторон не запросила проведения публичных слушаний», — говорится в ответе CAS.

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Американцы, которые сильно переживают из-за того, что ситуация с медалями командника Олимпиады-2022 остается подвешенной уже больше полутора лет, две недели назад пытались напроситься на закрытое заседание суда. «Мир наблюдал за развитием этой печальной серии событий, не имея четких ответов, — говорилось в письме, которое юрист сборной США направила председателю CAS. — Предоставление нам возможности наблюдать за слушанием придаст спортсменам большую уверенность и понимание процесса, а также может повысить доверие общественности к окончательному решению и олимпийскому движению в целом».

Открытость — это хорошо. Однако в данном случае она полностью противоречит регламенту арбитража. Публичный характер рассмотрения дела даже в ситуации со взрослыми атлетами возможен только при согласии всех сторон процесса. А в данном случае речь идет о «защищенном лице» (Камила на момент нарушения была несовершеннолетней), так что вариантов нарушить конфиденциальность просто нет. Не факт, что мы вообще узнаем подробности рассмотрения. Не исключено, что CAS опубликует только резолютивную часть вердикта (оправдана или виновна), а мотивировочное заключение окажется засекреченным.

Фото Reuters

Подождем до Рождества

В процессе сейчас и так много участников (РУСАДА и ВАДА подали перекрестные апелляции, а МОК и Международный союз конькобежцев признаны заинтересованными сторонами), так что вероятность утечки чувствительных сведений очень высока. В апреле ВАДА и так рассекретило вердикт дисциплинарного комитета РУСАДА в отношении 16-летней спортсменки, который ранее решили не обнародовать. В нем говорилось об отсутствии вины и халатности подозреваемой в нарушении правил. Единственной наложенной санкцией тогда стала отмена результата, показанного Камилой в день сдачи положительной пробы на триметазидин, 25 декабря 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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В ВАДА с подобным вердиктом не согласились, посчитав его слишком мягким. РУСАДА тоже оспорило решение собственного дисциплинарного органа с малопонятной формулировкой о необходимости «выговора». Явно, что недовольство нашего агентства чисто техническое и вызвано желанием стать участником закрытого процесса (формально такой способ вполне законен). Как бы то ни было, CAS принял дело к рассмотрению, назначив слушания на 26-29 сентября. При этом засекречены даже имена трех арбитров. Странно было бы, если бы при обстановке такой таинственности на слушания пустили бы еще и посторонних.

Впрочем, сама сборная США, занявшая в Пекине второе место в командном турнире и имеющая шанс при неблагоприятном для российской стороны исходе получить золото, посторонней себя не считает. В июне этого года американские фигуристы устроили акцию протеста, сфотографировавшись с пустыми коробками от олимпийских медалей в знак возмущения против долгого рассмотрения «дела Валиевой». Напомню, что ISU из-за неоднозначной ситуации вокруг Камилы вручение наград по итогам командного турнира в Пекине не проводил. И до публикации вердикта CAS точно не проведет. А ясность здесь наступит дай бог к Новому году, ведь после заседания какое-то время обычно уходит на формулировку документов, что может занимать до нескольких месяцев.

Фигуристка Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дополнительный источник давления

Напомним, что выездная панель CAS уже рассматривала допинговый инцидент с Валиевой во время Олимпиады в Пекине. Правда, тогда решался не вопрос виновности или невиновности, а право юной фигуристки выступить на Играх в Пекине до вынесения вердикта по ее делу. МОК, ВАДА и ISU тогда требовали отстранения россиянки от личных соревнований. Но арбитры неожиданно встали на сторону Камилы. Увы, сама россиянка не выдержала психологического давления и осталась в турнире одиночниц без медали. Что касается олимпийского командного турнира, то Валиева принимала в нем участие, не зная о претензиях антидопинговых органов — они появились уже после завершения этих соревнований.

Практически все, что сейчас известно об обвинениях в адрес Камилы, содержалось в том самом вердикте выездной панели CAS. В феврале 2022 года арбитры пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин курсом для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов» и что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией». В данном случае под контаминацией подразумевается непредумышленное смешение допинга с обычной пищей.

Камила Валиева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Вагнер, Чен и американцы бунтуют из-за Валиевой. Они устроили целую акцию

Окружение спортсменки заявило, что лекарство попало в организм фигуристки, вероятнее всего, бытовым путем в результате общения с дедушкой, который применяет триметазидин после операции на сердце и обычно носит лекарство с собой. Одним из возможных способов проникновения допинга в организм спортсменки могла стать посуда, которую совместно использовали Камила и дедушка (фигуристка пила жидкость из того же стакана, что и дедушка). Правда, недавно врач сборной России Филипп Шветский в интервью ТАСС назвал версию с дедушкой «первым, что могло прийти нам в голову».

Будут ли звучать эти аргументы на новом заседании CAS — неизвестно, ведь сейчас все сильно осложнено геополитической обстановкой, а судьи тоже люди и не могут игнорировать общий информационный фон, даже если стараются оставаться объективными. Именно поэтому число участников процесса стараются ограничить. Появление на заседаниях американцев стало бы дополнительным источником давления, которое и так зашкаливает. Ведь что бы ни постановили арбитры — окажется огромное количество недовольных, а вердикт будет рассматриваться в контексте отношений России со всеми мировыми спортивными структурами.

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Сборная США по фигурному катанию
Камила Валиева
ВАДА
РУСАДА
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