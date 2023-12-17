И Роман не собирается останавливаться.

Если кого-то и называть спортсменом 2023 года, так это Романа Костомарова. Его выход на лед точно перекроет (и это уже видно по цифрам кликов и просмотров) весь эффект от побед Аделии Петросян на этапах «Гран-при России» или даже выход в финал US Open Даниила Медведева. Потому что это больше чем про спорт — это про вечность, про жизнь и смерть. Человек, стоявший на пороге реальной смерти, спустя менее года стоит на коньках перед огромной ареной. Момент для истории, при всем спорном отношении, которое может быть к Костомарову. В том числе касательно обстоятельств, приведших его на порог смерти.

Как Роман готовился?

О том, что Костомаров выйдет на лед в шоу к 50-летию Ильи Авербуха, известно было давно, но все равно не верилось. Как рассказывали «СЭ» очевидцы, тренировки Костомарова на катке на западе Москвы проходили тяжело, редко превышали 10 минут. Коньки ему собственноручно завязывал Авербух или Домнина, потом они же их стягивали. Но каким-то чудом, медицинским и научным, Костомаров все же катался, делая первые робкие движения. Маленькие шаги, которые, конечно, не большие шаги для человечества, но больше, чем шаг любого из нас. Зная, как за историей Костомарова следила вся страна, в этих шагах действительно каждый увидит надежду для себя.

17 декабря на «ВТБ-Арене» Роман сначала вышел в номере вместе с Оксаной Домниной, своей женой, которая, по сути, спасла родного человека. Прокат длился не более полутора минут, не было каких-то сверхэлементов, но зал приветствовал его стоя — наверное, единственный такой прокат в российском фигурном катании 2023 года.

Авербух рассказал журналистам, что олимпийский чемпион сам просился на лед:

— Идея номера пришла еще летом. Рома сам сказал: «Давай возвращать Оксану на лед». Оксане был очень важно услышать это именно от Романа. Я приехал к ребятам, мы сели таким узким семейным кругом. Я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим [Шабалин, партнер Оксаны] будет таким ангелом, который приходит к ней. Мы проговорили, Оксана предложила интересную музыку, а дальше Роман сказал: «Ну а я чего? Поеду или нет?» И мы переглянулись и... воодушевились в этот момент. Во время сочинских гастролей Роман каждое шоу выходил ногами на лед, это было грандиозно, глубоко. Ну и Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше. И сейчас продолжение этой истории — впервые Рома вышел к Оксане и ту же партию, что проходил ногами, проехал на коньках, — рассказывал режиссер шоу.

Медведеву, которая повидала в жизни драм, и вовсе пробило на слезы:

— Я не видела, как он тренировался. Очень малое количество человек видело, думаю, это сделано для вау-эффекта. Когда мне сказали, что он выйдет на лед, я думала, что просто выйдет к Оксане Домниной. А он поехал, еще и в паре. Меня пробило на слезы. Я всегда знала, что Рома крутой. Но не ожидала, что прямо здесь и сейчас он поедет, что я увижу, как он катается. Это не понять не фигуристам. Мы стояли за кулисами. Не ожидали, что он встанет и поедет. Очень круто и душевно, — сказала Евгения.

Возвращение олимпийского номера с Навкой

Но и это было не все. Перед вечерним шоу Костомаров усиленно репетировал уже со своей партнершей на льду — Татьяной Навкой, с которой выигрывал Олимпиаду в Турине. Причем тренировали они тот самый легендарный номер «Кармен», с которым взяли золото в 2006-м. Очень мощная задумка и сильнейшее воплощение — спасибо Татьяне, что приняла участие в шоу, на минуточку, конкурента.

Мне довелось общаться с Костомаровым после его восстановления от болезни — он не потерял ни грамма своего юмора и спокойно-саркастичного отношения к жизни. И кажется, два проката с двумя главными женщинами в своей жизни (по крайней мере «фигурной») — это только начало. Костомаров хочет делать из своего возвращения историю, находит в тренировках на льду средство против депрессии. Неудивительно, если еще через год он уже сможет на бионических протезах кататься не хуже коллег.

Спектаклей про киборгов Авербух, кстати, еще не ставил.