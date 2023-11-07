Мама 12-летней фигуристки пожаловалась на издевательства над дочерью. Тренеры безмолвствуют

Драма юной Елены Костылевой .

В фигурном катании едва ли бывает спокойно. Вот и небольшую паузу между соревнованиями решила заполнить Ирина Костылева, мама 12-летней фигуристки Елены Костылевой. Эта девочка — уникум, ведь уже в 10 лет она начала прыгать четверные прыжки. Тем не менее известна она не только навыками, но и громкими историями. Два года назад Костылева со скандалом уходила от Этери Тутберидзе. Год назад в Сети активно обсуждались неоднозначные интервью девочки. Теперь новый повод - Костылева-старшая обвиняет тренеров «Москвича» в неподобающем отношении к дочери при попустительстве руководства. Но так ли все однозначно?

Одной из лучших юниорок страны не давали тренироваться ?

Когда мы говорим, что фигурное катание — это «серпентарий», то даже не представляем, до какой степени это точное сравнение. Ведь страсти уровня бразильских сериалов начинаются даже не в сборной. Начиная с 8-9 лет каждый турнир, особенно у одиночниц, выглядит как испытание на выносливость, где каждый сам за себя. К 11-12 годам уже формируются фавориты, контент порой в разы сложнее, чем у взрослых девушек, а борьба проходит не только на льду, но и за его пределами... Еще одно доказательство этому — недавний пост мамы фигуристки Елены Костылевой в соцсети. Ирина Костылева ведет страницу дочери во «ВКонтакте» и пишет следующее: «28 июля 2023 года Лена вернулась с отдыха из Воронежа в Москву. Вышла в новый сезон на лед «Москвича» — первый день. Через три минуты она уже оказалась в раздевалке».

Мать поинтересовалась у дочери, в чем причина столь раннего завершения занятия. А Елена ответила, что тренер Игорь Лютиков якобы выгнал ее из спортивной школы. Причем девочку не просто выставили с катка. Как уточняет Ирина, ей не дали войти в сезон. Учитывая, что Костылева — победительница первенства России по младшему возрасту прошлого года, случай и правда из ряда вон. Поэтому Костылева-старшая решила действовать. Как считала правильным. «Я взяла и включила камеру телефона. С ней пошла на лед и выставила Лену на лед. И с этого момента Митрофанова стала просто издеваться над Леной. Один раз дошло до рукоприкладства. Видео нет. Не успела снять. Но видели многие (есть одно доказательство для прокуратуры)», — продолжает Ирина. Самостоятельные тренировки на льду «Москвича», по словам матери, продолжались две недели, за которые девочка восстановила четверной сальхов. Но дальше получила травму — при странных обстоятельствах.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Из группы Тутберидзе уходила после истории с йогуртом

Ирина Костылева подчеркивает, что в момент, когда ее дочь травмировалась на тренировке, не присутствовал ни один из родителей — по настоянию тренерского штаба. Поэтому напрямую в произошедшем она не винит ни Игоря Лютикова, ни Екатерину Митрофанову, которая непосредственно работает с Костылевой. Однако Ирина попросила разобраться во всем руководство «Москвича», а если быть точнее — Викторию Буцаеву, бывшую фигуристку сборной страны. На что получила интересный ответ.

«Иди жалуйся хоть к Путину», — цитирует Костылева-старшая руководительницу школы. - Буцаева вообще отказалась от того, что она старший тренер «Москвича», когда я спросила у нее, к кому обращаться дальше, если травля и издевательства не прекратятся. А может, правда, Путину написать?" Оригинальная публикация появилась в Сети вечером понедельника, и на момент середины дня вторника какой-либо реакции от Буцаевой, Лютикова, Митрофановой или других представителей школы «Москвич» не последовало. Возможно, тренеры пытаются согласовать свое заявление с юристами. А пока достоверность всех приведенных выше цитат — на совести матери фигуристки, которая и подняла шум в соцсетях.

Важно отметить, что у Костылевой, а вернее, у ее мамы, в среде фигурного катания уже была неоднозначная репутация. Елена по требованию родительницы два раза возвращалась и уходила из «Хрустального». Окончательно порвала с группой Этери Тутберидзе девочка осенью 2021-го, после чего Костылева-старшая на все той же странице во «ВКонтакте» написала следующее: «Лена была младшей участницей соревнований, некоторых соперниц младше почти на три года — ну это просто подлость! Предательство тренеров! И не верьте в историю «мама дура» — это у них всегда! Избитый ход — мама не в разуме, папа самбист... Жалеем, что имели слабость поддаться общему давлению вернуться в феврале этого года. Но у моей девочки все впереди. Травмы — это единственное, что может помешать ей продолжить занятия в фигурном катании. А золото — оно и в г... блестит», — выдала Ирина Костылева.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мама Костылевой чрезмерно опекает свою дочь ?

В массовом сознании эта история запомнилась как «йогурт Базылюк». Якобы в Новогорске на сборах одна из подруг (вернее сказать, соперниц) по группе Маргарита Базылюк попросила Костылеву принести ей йогурт. В итоге Елена взяла сразу два, и в этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала за прожорливость. А Базылюк, опять же, якобы отказалась подтвердить, что просила йогурт для себя. За такое несоблюдение диеты Елена впала в опалу, и дни ее в группе были сочтены. Это одна из версий, другая состоит в том, что Маргарита и вовсе пыталась что-то подложить Костылевой в еду. И все это, как считает Ирина Костылева, — при полном попустительстве тренеров. «У Тутберидзе нет никакой заинтересованности в Лене. Она поехала за огромные деньги в Новогорск, хотя по результатам первенства России сборы должны быть бесплатными. Но Тутберидзе объявила, что Лена платит», — жаловалась Костылева-старшая.

С тех пор Елена и тренировалась в «Москвиче» под руководством Лютикова и Митрофановой. За это время она успела показать четверной на соревнованиях, выиграть несколько крупных всероссийских соревнований и поднять свой личный рекорд за психологическую отметку в 240 баллов. Параллельно близкие к фигурному катанию люди обсуждали влияние своенравной матери на дочь, которое чувствовалось даже в интервью тренера Екатерины. «Мама Лены держит нас в тонусе, сто процентов, — говорила весной в разговоре с изданием «Спорт день за днем» Митрофанова. - Она не позволяет Лене расслабляться, мы не тратим время на ее настроение. Мама держит ее в рабочей форме».

С одной стороны, здорово, когда мама полностью включена в жизнь ребенка. Но с другой, у всего должны быть пределы разумного. Возможно, история Костылевой - пример гиперопеки, которая в юниорском спорте в последнее время встречается очень часто. Порой родители пытаются реализовать свои амбиции через детей, и это никогда не заканчивается ничем хорошим.