Ради рекорда играл на уколах.

Максим Глушенков провел невероятный сезон — на его счету 6 мячей и 16 голевых передач в РПЛ. Конкурентов в нынешнем розыгрыше у хавбека «Локомотива» не было — ближайший преследователь, Константин Тюкавин из «Динамо», за сезон асисстировал партнерам 9 раз, Вендел — 8 и занял третье место. Результат исторический — Максим повторил рекорд Дмитрия Лоськова 2003 года и Халка сезона-2015/16.

Примечательно, что большую часть голевых передач Глушенков оформил весной — с апреля по май в РПЛ лидер «Локо» удачно пасовал партнерам 10 раз. На его счету даже редкий ассистентский хет-трик — его Максим оформил в матче 24-го тура против ЦСКА. Дубль тоже есть — в игре 21-го тура с «Пари НН».

Такое результативное выступление в этом сезоне уникально не только для России. В середине мая портал Transfermarkt опубликовал статистику, согласно которой Глушенков стал лучшим ассистентом в Европе, набрав 20 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах. Первую строчку Максим поделил с полузащитником бельгийского «Юниона» Пуэртосом и обогнал таких монстров, как Флориан Вирц из «Байера» или Кевин де Брейне из «Манчестер Сити».

По итогам сезона Глушенков вовсе занял чистое первое место, набрав 21 голевую передачу. Но важно понимать, что Transfermarkt добавил ему еще два ассиста. Первый — из декабрьского матча с «Зенитом» (3:1), когда Максим забил прямым ударом с углового. В РПЛ записали это как автогол Михаила Кержакова, Transfermarkt же засчитал результативную передачу. Второй — из весеннего матча против «Сочи» (2:2), когда вратарь южан отбил удар Глушенкова, но Рифат Жемалетдинов поймал отскок и забил. Этот ассист также не учитывался в России.

Без них (хотя авторитетный портал применял аналогичную метрику подсчета ко всем остальным игрокам) у Максима 19 голевых пасов с учетом Кубка — и четвертое место в мире. Тоже престижно!

Тем печальнее, что Глушенков опять мимо сборной России. Он уже отсутствовал в заявке на мартовский матч против Сербии. И это привело к скандалу. Валерий Карпин тогда объяснил свое решение тем, что нападающему надо прибавить «во всем» и добавил: «В клубе у него статистика, но, помимо этого, надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более».

На товарищескую игру с Белоруссией Глушенков попал в расширенный состав, но в окончательный список не вошел. Как объяснил сам футболист, дело в травме: «Меня не вызвали из-за повреждения. Как я уже говорил, я играл с «Балтикой» на обезболивающих из-за рекорда [по ассистам]. Я неделю не тренировался в общей группе, медицинский штаб сборной в курсе этого — доктор обозначил этот момент».

Сам Глушенков смотрит на ситуацию со сборной философски, оба раза отвечая кратко: «Я там уже был».

Учитывая, что этим летом ожидается отток российских футболистов в Европу, есть ожидания и по одному из лучших ассистентов в мире. Впрочем, Максим спокоен и никуда не собирается: «Предложений нет, о чем говорить? Будем смотреть предложения. Как Кузяев в «Гавр», я не поеду, зачем мне это? Лучше в «Локомотиве» играть и бороться за высокие места в РПЛ. Если позовут в более-менее серьезный клуб, который на что-то претендует — другое дело. Но, опять же, все зависит от предложения. На сегодня ничего нет, так что и говорить не о чем. Подождем, когда появится. В «Локомотиве» меня на данный момент все устраивает».