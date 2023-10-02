Скандал с Rammstein и фигуристом близок к развязке. Гуменник нашел нестандартный выход

Победитель финала Гран-при России вышел на лед в Китае с новой инкарнацией короткой программы.

После контрольных прокатов сборной России, на которых впервые явно оформился новый тренд в фигурном катании, главной интригой шоу российских фигуристов в Китае стала программа Петра Гуменника. 21-летний спортсмен, которому не хватило одной сотой балла для статуса чемпиона России, попытался войти в сезон с программой, где один из фрагментов музыкального сопровождения принадлежал немецкой группе Rammstein. Однако после некоего «доноса» школа Тамары Москвиной решила не рисковать, и на прокатах в «Мегаспорте» Петр представил на льду прошлогоднюю программу. Последовало острое обсуждение, вопрос даже дошел до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, но тот открестился от темы. Спустя две недели, кажется, появились контуры разрешения конфликта.

Компромисс ради блага

Как сообщал «СЭ», в клубе Москвиной рассматривали возможность компромиссного варианта программы — то есть чтобы не менять костюм, образ и общую канву, но и не злить ранимую публику композицией Sonne. По сути балансирующих решений было два — либо убирать вокал Тиля Линдеманна совсем, либо искать ему альтернативу, например, в виде русского кавера под исполнителя Radio Tapok. Остановились на втором. Конечно, никто от этого восторга не испытывает, но теперь главное, чтобы от команды Вероники Дайнеко отстали. Она, как мне рассказывают, и сама не великий поклонник «металла», но Гуменник проявил характер и вцепился в программу, показав, что он действительно хочет катать.

И хотя за фигуриста заступились далеко не все, даже своя школа в стрессовой ситуации заколебалась, новую программу бросать он не хотел. Насколько мне известно, очень рассчитывал на этот образ бога Солнца и хореограф Николай Морошкин, который привлек к постановке лауреата «Золотой маски» Ксению Михееву. Ну и в принципе — ставить нечто новое после четырех месяцев трудов вряд ли кто-то захочет, особенно когда дедлайны горят. Представьте — всю вашу работу за лето и сентябрь выкинули бы в мусор?

Что сделали с программой?

А тут как нельзя кстати подвернулось шоу с участием российских фигуристов в Китае, организованное нашей федерацией. Состав на олимпийском льду был весьма внушительный — Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алина Горбачева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Гуменник, которого очень любит китайская публика и ради которой он даже заговорил на китайском, вышел — и сразу стало понятно, что отступать от солнечной божественности он не намерен.

Новый костюм с оранжевым диском хорошо концептуально дополняет смысл, но его [смысл] все-таки стоит рассказать понятными словами широким массам. Насколько я знаю, задумка в том, что герой Гуменника сначала как бы осознает свою божественность и всемогущие, а затем начинает с ней же бороться, испугавшись своей безнаказанности. Глубокая идея, но хорошо бы ее донести до людей максимально понятно.

Первая же часть выступления ответила на главный вопрос: Гуменник не меняет программу. Но он действительно ее доработал. И вместо вокала Линдеманна появился... русский кавер той же самой песни Sonne от мультиинструменталиста Олега Абрамова, известного как Radio Tapok. Примерно с такими словами:

— Люди ожидают свет,

Страха нет, страха в них нет.

Из-под век моих бьет солнце.

В эту тьму тот свет пройдет,

И весь мир начнет отсчет.

Вы сами можете посмотреть и оценить, что получилось.

Однозначно — так лучше, чем совсем потерять программу по неспортивным причинам. С другой стороны, мы слукавим, если скажем, что перепевка лучше, чем немецкий оригинал. Возможно, я слишком рьяный поклонник «металла», но все-таки классику всегда лучше слушать в авторском исполнении. Зато широкая публика будет лучше понимать, что ей пытаются рассказать на льду. У нас внутрироссийский сезон пока, в конце концов.

Поход фигуристов на Пекин

Что вызывает более сильный кринж — полупустые трибуны на этом видео. Организаторы возвели дополнительные конструкции — но они не заполнились до отказа. На российских одиночницах все-таки был аншлаг, но за других действующих фигуристов обидно. В Китае сейчас проходит параллельно множество спортивных событий, но не найти десяток тысяч людей в 20-миллионном городе на весь вечер — неприятный с точки зрения маркетинга звоночек для организаторов Magic on Ice, да и для российской федерации.

Шоу продлится до 3 октября. В любом случае здорово, что мы открываем новые рынки. К тому же фигуристы к Пекину как раз готовились — Кондратюк вышел с программой под Витаса и китайскую версию песни «Утекай» дальневосточной группы «Мумий Тролль». Анна Щербакова и Александра Трусова катали олимпийские программы, но выделились вторым выбором — чемпионка Пекина взяла песню Мадонны Frozen, серебряная призерка — «Кукушку» группы «Кино» в перепевке Полины Гагариной. В случае с Загитовой нашли вежливое в отношении хозяев решение — саундтрек к известному китайскому фильму 2000-х «Дом летающих кинжалов».

Одновременное появление на льду Щербаковой и Трусовой, еще и в олимпийском Пекине, не могло не спровоцировать виток ненависти между фанатскими лагерями. В Telegram группы поддержки Трусовой и Загитовой объявили, что организаторы запретили кидать игрушки на лед и проносить баннеры. Однако вскоре на лед вышла Щербакова, и ее встречали так.

Ну а дальше непередаваемая игра слов в чатах и отборная нелюбовь друг к другу, обвинения в «грибах», то бишь несправедливых оценках, либо в грязных прыжках и неумении кататься. Даже прорыв наших фигуристов за рубеж не может нас объединить — надо лишний раз пооскорблять оппонента, а то он в понедельник в школу пойдет в слишком хорошем настроении. Тут хочется ответить одной картинкой со звуком.

Впрочем, сейчас мы в такой ситуации, что нам остается только жаждать, хоть бы в 2026-м российское ФК-сообщество снова разделилось надвое и спорило до потери пульса. Из-за золота и серебра российских спортсменок на международном старте.