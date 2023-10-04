«Первое слово в новой жизни». Олимпийский чемпион Костомаров заново учится писать протезами

Новая победа знаменитого фигуриста.

Российский фигурист Роман Костомаров, который в первой половине нынешнего года перенес тяжелую болезнь, продолжает восстановление и адаптацию к новой жизни. Олимпийский чемпион уже успел поплавать в бассейне и даже снова выйти на лед — правда, не на коньках, а в кроссовках. Последнее произошло во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Роман появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Тренировки и упорство спортсмена восхищают публику, но он идет дальше. Теперь Костомаров пробует уже для многих забытое, казалось бы, совершенно обыденное дело — письмо на бумаге. В этом есть еще и большой практический смысл. Ведь ведение документации в нашей стране основано на подписях, и далеко не везде они электронные. Сейчас фигуристу приходится учиться писать заново — и в этом ему помогают новые протезы.

Первое слово

Олимпийский чемпион в новом видео в своем Telegram-канале показал свои первые попытки письма после частичной ампутации конечностей. Костомаров написал слово «мама». В конце ролика спортсмен нарисовал на листе бумаги сердечко.

«МАМА... первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — подпись к видео фигуриста.