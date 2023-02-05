Надежда сборной России нашла нового партнера и уехала в США. Ждать ли ее на наших соревнованиях?

Аннабель Морозов встала в пару с чемпионом мира среди юниоров Игорем Еременко, но собирается работать с ним за океаном.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин давно уже живут и тренируются в США, и, по слухам, их все время отправляют выступать то за Грузию, то за Израиль, то за ту же Америку. Официально же фигуристы пока никуда не перешли и просто продолжают работать за границей. Теперь там оказался еще один российский танцевальный дуэт. Говорят, что Аннабель Морозов, которая в паре с Дэвидом Нарижным фигурировала в числе фаворитов нынешнего сезона, начала кататься с Игорем Еременко как раз в Америке. Почему россияне так стремятся тренироваться в США?

Внезапное расставание Морозов и Багина

Аннабель Морозов (именно так, на французский манер, пишется фамилия фигуристки в паспорте и под такой фамилией она выступает на соревнованиях) родилась в Коннектикуте в семье известного российского специалиста Николая Морозова и французской фигуристки Каролин Дюарен. Неудивительно, что дочь пошла по стопам родителей и начала заниматься фигурным катанием. Отец и мать Аннабель развелись через пять лет брака, и юная спортсменка жила то в США, то во Франции. И поначалу выступала Морозов также на чемпионатах в двух странах — интересно, что ей удавалось совместить такое. Отметим, что это были соревнования в одиночном разряде, а не танцах на льду. На международных турнирах Аннабель в итоге дебютировала за Францию, но выступления не принесли ей желаемого успеха.

Александр Жулин и Игорь Шпильбанд предложили Николаю Морозову отдать дочь в танцы. Специалист в конечном итоге счел идею разумной, а выступать Аннабель начала за Россию. Получила гражданство, выучила язык и переехала в Москву. Морозов начала выступать с Андреем Багиным — дуэт был близок к тому, чтобы попасть в тройку призеров и поехать на Олимпиаду в Пекин. Этого не случилось, и по завершении сезона Аннабель встала в пару с Дэвидом Нарижным.

Аннабель Морозов и Андрей Багин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Всю вторую половину 2022 года российские танцы на льду штормило. Продолжается это до сих пор. Аннабель Морозов уже не выступает с Нарижным — ради существования этой пары прекратилось сотрудничество Дэвида с Елизаветой Шанаевой. Много говорили, что Морозов/Нарижный могут перейти в сборную Франции — слухи не прекращались, даже когда фигуристы выигрывали этапы российского «Гран-при». После выступления в Москве спортсмены опровергли информацию о возможной смене гражданства.

По итогу же пара не просуществовала и до декабрьского чемпионата России в Красноярске — и Морозов, и Нарижный снова сменили партнеров. Дэвид теперь будет кататься со своей девушкой Ириной Хаврониной. Та прекратила работу с Дарио Чиризано — у фигуристов был большой потенциал для побед как минимум на российском уровне, но Ирина решила иначе. О новом партнере Морозов долгое время не было известно.

Аннабель Морозов и Девид Нарижный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренировки Морозов в США

Аннабель и Дэвид летом некоторое время тренировались в США — об этом фигуристка рассказывала в интервью RT. Она видела, что Нарижному там особо не нравилось — ему было тяжело и физически, и морально. Дэвид скучал по семье точно так же, как Аннабель сложно без родителей в Москве. Поэтому фигуристы и решили совмещать работу в двух странах, чтобы каждый мог уделять время родным.

— После этапа в Казани, который завершился 7 ноября, то есть больше чем за полтора месяца до начала чемпионата России, я уговаривала Дэвида улететь в Америку на две недели, — комментировала историю с расставанием Аннабель. — Считала, нам много чего нужно в программах поменять и подправить. То есть сделать все возможное, чтобы максимально хорошо подготовиться к чемпионату России. Но он был против, несмотря на отсутствие каких-либо визовых и финансовых препятствий для этой поездки. Тогда я, собственно, и спросила его, как он представляет себе нашу с ним подготовку в следующем сезоне.

Теперь стало понятно, с кем Морозов продолжит карьеру. По сообщениям источников ТАСС, Аннабель снова уехала в США, но вместе с Игорем Еременко. Фигурист приостановил карьеру после распада их дуэта с Софьей Шевченко — спортсмены становились победителями юниорского финала «Гран-при», но партнерша приняла решение закончить со спортивными выступлениями.

Игорь Еременко в паре с Софьей Шевченко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Еременко все это время принимал участие в ледовых шоу Ильи Авербуха, даже ездил в Дудинку на международный турнир по керлингу. Но новостей о продолжении спортивной карьеры Игоря не было — видимо, нужная партнерша так и не находилась.

Сейчас фигуристы тренируются в США, и к этому есть вопросы. Аннабель, понятное дело, так удобнее — у нее и гражданство есть, и к родителям ближе. Игорю в целом терять нечего — наверняка он рад, что появился отличный вариант для продолжения карьеры. Но собираются ли фигуристы выступать за Россию? Слухи о переходе Дэвис/Смолкина под другой флаг рождаются не на пустом месте — во-первых, непонятно, как скоро россиян вернут на международные соревнования. Во-вторых, летать из Америки в Россию на соревнования не так просто даже чисто логистически. Николай Морозов уже как-то задумывался о том, за какую страну выступать дочери. Что думают об этом фигуристы и сам Морозов теперь? Приедут ли Морозов/Еременко на соревнования в Россию? Вопросов пока больше, чем ответов. Но на новый дуэт хотелось бы посмотреть уже в ближайшее время.