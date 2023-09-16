Валиева рассказала об операции на глазах. Что произошло с чемпионкой?

Камила огорошила необычной новостью на первом старте сезона.

В Москве стартовал первый день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Пока трибуны «Мегаспорта» заполнены в лучшем случае наполовину. И честно, ощущения большого события от этого праздника, как говорил Максим Траньков в микрофон, нет. Но повлиять на это вряд ли может Траньков и даже наша федерация. Про возвращение на старты ISU все уже сказано, добавить нечего, да не очень-то под запись и хочется.

В условиях, когда вынуждены вариться в своем уже забродившем соку, приходится искать другие интриги. Например, в танцах много новых пар, Хавронина/Чиризано. Но ребятам интерес к «самим собим» был как-то неприятен. Почему встали в пару? Захотели и встали. Вариант был либо распадаться, либо кататься — выбрали второе.

Так что чехарда в танцах все-таки не «Дом-2» — там бы это раскручивали и смаковали. Самыми интересными на опыте были женщины. Главной из них стала Татьяна Тарасова — ее слова о разводе Трусовой и Кондратюка обсуждали в подтрибунных помещениях. Не новые программы.

Разрыв сетчатки

Но те, кто на льду, не подвели. Камила Валиева, конечно, грамотно отбилась от вопросов-намеков на суд в CAS:

— Ждать ли болельщикам меня в сезоне? Давайте следующий вопрос.

— Давай попробуем так — отвлекает ли что-нибудь от фигурного катания?

— Не нравится мне ваши «попробуем»... Ну, у нас сейчас фигурное катание, 16-17 сентября, прокаты.

— А какая тогда цель на сезон хотя бы?

— Да как обычно. Хочу уже восстановить физическое здоровье, вернуться к состоянию, когда я буду счастлива, что показала результат на льду.

Камила вышла на лед с двойным акселем, каскадом флип+тулуп (раньше первым прыжком был лутц), причем сделала его не в бонусной зоне. Оказалось, тому есть объяснение:

— Я очень хотела войти в этот сезон с четверным. Но, к сожалению, 16 августа на плановой диспансеризации мне сказали, что у меня разрыв сетчатки. Нужно было пройти лазерную коагуляцию. Две-три недели я каталась аккуратно. Полностью начала прыгать и тренироваться только 6 сентября.

Суть операции в том, что после нее нельзя поднимать никакие тяжести, наклоняться и нагружать себя даже в повседневной жизни. Так что Валиевой в любом случае респект.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не смотрю, кто вокруг арены

За ней вышла Алина Горбачева, к которой внимания было еще больше. Тему бегства 28 августа затронули, но, судя по всему, Алине было привычнее описывать события в своей жизни через Telegram, а не отвечая на вопросы.

— Очень счастлива выступать на прокатах, хотела и ждала этого, рада, что я здесь. В целом все прошло неплохо, но в дорожке у меня есть элемент в шпагат, и я там немного накосячила.

У нас с тренером очень теплые отношения, мне очень помогает ее поддержка. Говорить о том, что случилось 28 августа, не хочется, это уже в прошлом.

Почему назвала тренеров «гестапо»? Есть один блогер, который считает, что тренеры со мной плохо обращаются. Хотела так ответить. На самом деле мои тренеры очень поддерживают и помогают. Мама сегодня здесь. Помогает ли это? Я концентрируюсь на льду и не смотрю, кто вокруг арены.

Разница в ответах про поддержку тренеров и мамы осадок оставляет, честно говоря.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Работа по инерции

А после ухода из микст-зоны появилась Елизавета Туктамышева. И после ее слов веры в участие в сезоне еще меньше — хотя ее и было немного. Кажется, Лиза колеблется и без международных стартов продолжать не намерена. Зато она сказала важные слова, которые относятся и к той девушке, которая стояла на том же месте за несколько минут до.

— Бывают тренеры, которые жестко обращаются с детьми. Но я сама через это не проходила, и на моих глазах этого не происходило. Если я такое увижу, не дай бог, рукоприкладство, молчать точно не стану.

Нужен ли аналог американского SafeSport? Да, было бы неплохо, чтобы дети могли обращаться за помощью. Они беззащитны, хочется, чтобы они чувствовали себя защищенными. Если кто-то, не дай боже, прикладывает силу, нужно, чтобы он мог куда-то обратиться, — мудро изрекла самая опытная фигуристка страны.

А про сезон сказала «посмотрим, не хочу вас обманывать». Кажется, это общее настроение сезона — все работают по инерции, потому что надо. Первый канал делает красивую графику, фигуристы — программы, судьи заполняют бумаги. И все «смотрят», что будет.