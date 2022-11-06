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Сегодня, 17:39

Аршавин допустил возможность проведения чемпионата мира по футболу 8x8

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от футбола в формате 8x8.

«Мне кажется, что 5х5 — это уже больше к мини-футболу будет склоняться, а 8х8, наоборот, оптимальное количество — поле между мини-футболом и большим», — сказал Аршавин ТАСС.

Также Аршавин ответил на вопрос, видит ли он такой формат будущим проектом чемпионата мира или Олимпийских игр.

«Будет зависеть от того, насколько это будет популярно в Европе и мире. В целом почему бы и нет, это зрелищно, здесь будет больше голов, поэтому более смотрибельно, больше спонсоров и так далее. Формат интересный, наверное, с ним надо работать, доводить до ума», — заявил Аршавин.

В Сочи проходят финальные этапы чемпионатов России по футболу 5x5, 6x6, 7x7 и 8x8.

Источник: https://tass.ru/sport/16256815

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

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Обе забьют - да

17%

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Андрей Аршавин
0
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