Аршавин допустил возможность проведения чемпионата мира по футболу 8x8

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от футбола в формате 8x8.
«Мне кажется, что 5х5 — это уже больше к мини-футболу будет склоняться, а 8х8, наоборот, оптимальное количество — поле между мини-футболом и большим», — сказал Аршавин ТАСС.
Также Аршавин ответил на вопрос, видит ли он такой формат будущим проектом чемпионата мира или Олимпийских игр.
«Будет зависеть от того, насколько это будет популярно в Европе и мире. В целом почему бы и нет, это зрелищно, здесь будет больше голов, поэтому более смотрибельно, больше спонсоров и так далее. Формат интересный, наверное, с ним надо работать, доводить до ума», — заявил Аршавин.
В Сочи проходят финальные этапы чемпионатов России по футболу 5x5, 6x6, 7x7 и 8x8.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования