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Сегодня, 12:32

Экс-футболист «Спартака» может стать президентом Футбольного союза Сербии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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41-летний Неманья Видич, хорошо известный в России по выступлениям за «Спартак», может в ближайшее время возглавить Футбольный союз Сербии.

По утверждению итальянской газеты Corriere dello Sport, кандидатуру Видича негласно поддерживает глава УЕФА Александер Чеферин.

В настоящий момент у Футбольного союза Сербии нет постоянного руководителя из-за внутренних разногласий, но фигура бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и «Интера» может стать приемлемой для большинства на предстоящих выборах.

Неманья Видич
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