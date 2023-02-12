Экс-футболист «Спартака» может стать президентом Футбольного союза Сербии

41-летний Неманья Видич, хорошо известный в России по выступлениям за «Спартак», может в ближайшее время возглавить Футбольный союз Сербии.

По утверждению итальянской газеты Corriere dello Sport, кандидатуру Видича негласно поддерживает глава УЕФА Александер Чеферин.

В настоящий момент у Футбольного союза Сербии нет постоянного руководителя из-за внутренних разногласий, но фигура бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и «Интера» может стать приемлемой для большинства на предстоящих выборах.