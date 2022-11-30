Игрок молодежной сборной Колумбии Баланта скончался в возрасте 22 лет

Колумбийская федерация футбола объявила во вторник вечером о внезапной смерти Андреса Баланты. Опорному полузащитнику молодежной сборной страны было 22 года.

Футболист потерял сознание во время тренировки во вторник, вероятно, от сердечного приступа. Подробности станут известны позже.

В прошлом сезоне Баланта стал чемпионом Колумбии в составе «Депортиво Кали».