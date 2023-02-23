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Сегодня, 03:41

Мейра: «Роналду уже не молод, но все еще остается топовым футболистом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср».

«Я не знаю, мог ли Роналду еще поиграть в Европе. Скажу только, что он — прекрасный игрок, который отлично проявит себя в Саудовской Аравии. Он уже не молод, но все еще остается топовым футболистом. Конечно, саудовский футбол не находится на топ-уровне, но в Португалии Криштиану по-прежнему остается уважаемым футболистом», — цитирует Metaratings.ru Мейру.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года.

&laquo;Аль-Вахда&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аль-Наср&raquo;&nbsp;&mdash; 0:4. Криштиану Роналду сделал покер. Настоящий Роналду вернулся! Оформил покер и включился в гонку лучших бомбардиров лиги
Источник: https://metaratings.ru/news/byvshii-partnyor-ronaldu-po-sbornoi-portugalii-meira-ocenil-perekhod-krishtianu-v-saudovskuyu-araviyu-229905/
Криштиану Роналду
Фернанду Мейра
Футбол
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