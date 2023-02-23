Мейра: «Роналду уже не молод, но все еще остается топовым футболистом»

Бывший защитник сборной Португалии Фернанду Мейра прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду в саудовский клуб «Аль-Наср».

«Я не знаю, мог ли Роналду еще поиграть в Европе. Скажу только, что он — прекрасный игрок, который отлично проявит себя в Саудовской Аравии. Он уже не молод, но все еще остается топовым футболистом. Конечно, саудовский футбол не находится на топ-уровне, но в Португалии Криштиану по-прежнему остается уважаемым футболистом», — цитирует Metaratings.ru Мейру.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. 37-летний форвард подписал контракт с саудовским клубом на 2 года.