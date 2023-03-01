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«Пас из-за границы»

Сегодня, 06:47

Чернышов рассказал, что его удивило в Сербии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов сравнил жизнь в Сербии и России. Сейчас специалист тренирует «Раднички».

«Сербы сами по себе очень приветливые. Когда начинаешь часто заходить в какое-то заведение, то через какое-то время тебя будут встречать как родного. У меня здесь есть любимое место — буквально в 100 метрах от дома, где я живу. Там прекрасная атмосфера — подают вкусный чай. Однажды я смотрел там теннис — Джокович играл в финале Australian Open. Все болели за него у большого экрана и я тоже с удовольствием окунулся в эту обстановку. Как правило, когда ты нашел свое такое уютное место, то и менять его не захочется. Когда я сажусь за столик, то официант меня даже не спрашивает о том, что я хочу. Они мне приносят по памяти мой стандартный заказ. Мой любимый чай — с медом и молоком. Прекрасный черный чай. Любопытно, что здесь в качестве подарка приносят даже и печенье. К чаю тоже подают бесплатно мед и молоко. Да, это мелочи, но они приятны. В России такого нет», — цитирует «РБ Спорт» Чернышова.

На данный момент «Раднички» под руководством Чернышова набрали 23 очка и занимают 12-е место в первой лиге Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-glavny-j-trener-spartaka-rasskazal-chto-ego-udivilo-v-serbii/
Андрей Чернышов
ФК Спартак (Москва)
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