Сын Хаджи продлил контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» подписал новый контракт с полузащитником Янисом Хаджи. Шотландский клуб на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с 24-летним румыном. Подробности сделки не разглашаются.

Отцом игрока является легенда румынского футбола Георге Хаджи, бывший игрок «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая».

В этом сезоне Хаджи не выходил на поле из-за травмы. В прошлом сезоне он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Московский «Спартак» летом 2019 года пытался подписать Яниса Хаджи, но сделка не состоялась.