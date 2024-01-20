Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 12:00

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 20 января

20 января пройдут матч Алжир — Буркина-Фасо и еще две игры Кубка Африки
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Багдад Бунеджа.
Багдад Бунеджа.
Фото AFP
Telegram Дзен

20 января в Кот-д'Ивуаре пройдут три матча группового турнира Кубка Африки по футболу. Ниже приведена информация с расписанием и трансляциями игр, которые состоятся в субботу на Кубке африканских наций. Время начала — московское.

В прямом эфире смотреть видеотрансляции матчей Кубка Африки-2024 можно по подписке в онлайн-кинотеатре Okko Sport. Ключевые события игр турнира доступны в матч-центре «СЭ».

Расписание и трансляции матчей Кубка Африки по футболу 20 января

В июле 2022 года было принято решение перенести Кубок Африки-2023 на зиму 2024 года в связи с погодными условиями в Кот-д'Ивуаре в летнее время.

Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Футбол
0
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Михаэль Шумахер летом может впервые после травмы появиться на публике
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Салах пропустит следующие два матча Кубка Африки