Пользователи в соцсетях удивились фотографии 17-летнего футболиста сборной Камеруна

В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник Уилфрид Дуала.

В соцсетях болельщики усомнились в возрасте игрока, считая, что на фото он выглядит намного старше. Дуала уже начал лысеть, а на его лице можно заметить морщины.

В соцсети болельщики написали следующее:

«На первом кадре у него номер 17 на футболке. Вы решили, что это его возраст?»

«17 лет ему было 10 лет назад».

«Добро пожаловать в Африку, ребята».

Кубок Африки будет проходить с 13 января до 11 февраля. 15 января сборная Камеруна сыграет с командой Гвинеи, 19-го встретится с Сенегалом.