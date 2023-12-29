Пользователи в соцсетях удивились фотографии 17-летнего футболиста сборной Камеруна

Сегодня, 20:24
В сборную Камеруна на Кубок африканских наций вызван 17-летний полузащитник Уилфрид Дуала.
В соцсетях болельщики усомнились в возрасте игрока, считая, что на фото он выглядит намного старше. Дуала уже начал лысеть, а на его лице можно заметить морщины.
В соцсети болельщики написали следующее:
«На первом кадре у него номер 17 на футболке. Вы решили, что это его возраст?»
«17 лет ему было 10 лет назад».
«Добро пожаловать в Африку, ребята».
Кубок Африки будет проходить с 13 января до 11 февраля. 15 января сборная Камеруна сыграет с командой Гвинеи, 19-го встретится с Сенегалом.